Megemlékeztek az első világháború befejezésének évfordulójáról

Az első világháború befejezésének 101. évfordulója alkalmából gyertyagyújtást szervezett a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja és a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Békéscsabán, a 101. császári és királyi gyalogezred emlékoszlopánál.

101 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon, november 11-én, hajnali öt óra magasságában a nyugati fronton véget ért a háború és az Antant, valamint a központi hatalmak képviselői aláírták a fegyverszüneti egyezményt. Ennek kapcsán hétfőn délelőtt 11 óra 11 perckor gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést tartottak a Szabadság téren található emlékműnél. Bár a 101-esek nem a nyugati fronton harcoltak, még is nagy szerepet vállaltak az első világháborúban.

– A 101-esek sorsa végig ott van az első világháborúban, így nagyon sokszor jövünk ki megemlékezünk róluk. Többek közt augusztus másodikán, amikor a legnagyobb és legdicsőbb csatájukat vívták a keleti fronton. Itt vagyunk most is, november 11-én, amikor is véget ért a háború. Gondoljunk csak bele abba, hogy ezeket a derék csabai parasztlegényeket – akik még soha nem láttak hegyet – kivezényelték a több ezer méteres magaslatokra harcolni. Lehetetlen körülmények között kellett túlélniük a háborút, ám ők dicső módon harcoltak – mondta megemlékező beszédében Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke.

A mécsesek és gyertyák mellett egy pipacs is helyet kapott az emlékműnél.

– Én azt gondolom, hogy minden olyan szokást érdemes átvenni más országoktól, amely kapcsán az első világháborúra emlékezünk. Ez a pipacs az angolszász országokban terjedt el. 1915-ben jelent meg a Flandria mezején című vers, amelyben a halottak és a vér, mint a pipacsok és annak színe jelennek meg a mezőkön. Ennek kapcsán arra gondoltunk, hogy elhelyezzük ezt a virágot a 101-es gyalogezred szobránál, hogy aki erre sétál és meglátja ott a pipacsot, akkor emlékezni fog rájuk.