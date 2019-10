Megalakultak a megyei nemzetiségi testületek

Létrejött Békés megyében a megyei német, szlovák, román és roma nemzetiségi önkormányzat, mivel a testületek hétfőn Békéscsabán, a megyeházán megtartották alakuló üléseiket. A grémiumok döntöttek az elnökökről és az elnökhelyettesekről.

A nemzetiségi önkormányzatok alakuló ülésein a megválasztott képviselők dr. Kovács Esztertől, a területi választási bizottság elnökhelyettesétől átvették megbízólevelüket. Majd esküt tettek, hogy nemzetiségi közösségeikhez hűek lesznek, hogy megtartják az Alaptörvényt és a jogszabályokat. A munkájukat a választók akaratához híven, lelkiismeretesen végzik, minden igyekezetükkel a nemzetiség érdekeit képviselik; az anyanyelvük, a kultúrájuk, a hagyományaik megőrzésén és fejlesztésén fáradoznak.

A megalakult nemzetiségi önkormányzatok emellett felülvizsgálták és elfogadták a Békés Megyei Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásukat, valamint a szervezeti és működési szabályzatukat.

Mivel csak egyetlen jelölőszervezet volt, a megyei német nemzetiségi önkormányzat esetében mind a hét mandátumot a Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége (BMNÖSZ) nyerte el. A hétfői alakuló ülésen a testület elnökének Mittag Mónikát választották, elnökhelyettesének pedig Hack Máriát.

A megyei szlovák nemzetiségi önkormányzat esetében ugyancsak egyetlen jelölőszervezet volt az október 13-ai választáson, így a Magyarországi Szlovákok Szövetségének, a Csabai Szlovákok Szervezetének, az Identita Szlovák Egyesületnek és a Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesületének szövetsége (MSZSZ-COS-ID-DOL), tehát mind a hét mandátumot ők szerezték meg. Az alakuló ülésen a testület elnökének Krajcsovicz Andrásnét szavazták meg, elnökhelyettesének pedig Klementné Zelman Ildikó Annát.

A megyei román nemzetiségi önkormányzatba négy tagot delegálhat az Összefogás a Magyarországi Románokért Egyesület (ÖMRE), hármat a Méhkeréki Románok Egyesülete (MRE). A testület elnökének Karancsi Andrásnét (ÖMRE) választották meg a hétfői alakuló ülésen, elnökhelyettesének pedig Márk Tivadar Tamást (ÖMRE).

A megyei roma nemzetiségi önkormányzatban két-két mandátumot szerzett az október 13-ai voksoláson a CÖCE, azaz a Cigány Önkormányzatok és Roma Civil Szervezetek Érdekvédelmi Egyesülete, a FIROSZ, vagyis a Fiatal Romák Országos Szövetsége, valamint a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség, egyet pedig az ÉKE, azaz a Magyarországi Nemzeti, Etnikai Kisebbségek Érdekvédelmi Egyesülete. A testület elnöke Jónás Jánosné (CÖCE) lett, elnökhelyettese pedig Ásós Tibor (FIROSZ).

Békés megye 75 településéből 10-ben lesz német, 17-ben szlovák, 18-ban román, 36-ban roma nemzetiségi önkormányzat. Battonyán lesz szerb nemzetiségi is. Békéscsabán a német, a szlovák, a román és a roma önkormányzat mellett ezúttal is létrejött lengyel, sőt „újdonságként” ukrán nemzetiségi önkormányzat is.