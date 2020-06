Még vonzóbbá vált a szarvasi állatpark

Több, mint 330 millió forintos európai uniós beruházásból fejlesztették a Körösvölgyi Látogatóközpontot és Állatparkot. A projektnek köszönhetően elkészült például az új főbejárat fogadókapuja, egy modernizált parkoló, büfé, ajándékbolt, sétautak, továbbá egy foglalkoztató épület is.

Befejeződött a „Körösvölgyi Látogatóközpont és Állatpark komplex ökoturisztikai fejlesztése” című Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázat II. ütem fejlesztéseinek megvalósítása, melynek átadóünnepségét csütörtökön tartották az Anna-ligetben.

Az eseményen dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója mutatta be a projektet, akitől megtudtuk, 1994-ben, amikor először lépett be a létesítményüknek otthont adó Anna-liget területére, ott még összecsukló épületek és törmelékek sorakoztak, 27 hektárjából pedig 12 gabona és kukoricaföld volt. Innen jutottak el több mint húsz év alatt odáig, hogy mára egy parkosított, a Kárpát-medence őshonos állatait bemutató állatkertben várhatják a látogatókat. Hozzátette, a most átadott projekt pedig még vonzóbbá teszi majd létesítményüket, hiszen az elnyert 330 millió forintnak köszönhetően 2100 négyzetméteres, új parkolóval, sétaösvénnyel, gyermek- és családbarát fogadó épületekkel, interaktív kiállítással, ajándékbolttal, büfével, különböző – például fürge gyík és farkas – kifutókkal várhatják az érdeklődőket.

Babák Mihály polgármester köszöntőjében elhangzott, a jelenlegi átadó is azt bizonyítja, jó döntés született, amikor a nemzeti parkra és igazgatójára, dr. Tirják Lászlóra bízták az Anna-ligetet. Hiszen tulajdonképpen romokból építettek egy csodálatos környezetet, amivel bemutatták, hogyan lehet a természetet használni úgy, hogy meg is óvjuk azt. Mindezzel értékeket őriztek, amit átadhatnak majd az utókornak. A látogatóközpont pedig nemcsak saját, hanem a város vagyonát, értékét és vonzerejét is gazdagítja, amire mindannyian büszkék lehetnek.

Videó: Nagy Tibor

Dankó Béla országgyűlési képviselő elmondta, örömmel érkezett az átadóra, hiszen ismét fejlődött Szarvas és a térség is. Hozzátette, az ilyen fejlesztések fontosak ahhoz, hogy valóban csábító legyen Békés megye a látogatók számára. A környezet szépsége ugyanis nem mindig elég tapasztalataik szerint a mai turistáknak. Szükségük van amellett olyan szolgáltatások nyújtására is, amik még vonzóbbá teszik számukra a térséget ahhoz, hogy több időt töltsenek el itt, esetleg vissza is térjenek és a helyiek boldogulásához hozzátegyenek.