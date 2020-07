Még nincs roham, de a műszaki vizsgát érdemes minél előbb elvégeztetni

Korábban többekben felmerült, hogy mi lesz azokkal az elmaradt műszaki vizsgákkal, amelyeket alapesetben a veszélyhelyzet ideje alatt kellett volna megejteni. Sokan attól tartottak, hogy a korlátozások feloldása után majd mindenki egyszerre rohan a vizsgaállomásokra, a rendelkezésre álló két hétben. Ezt az időszakot időközben jelentősen bővítették. Ma az érintettek tapasztalata alapján a vizsgáztatásban nincs fennakadás, és a rendelkezésre álló fél év pedig elegendő kell, hogy legyen az elmaradt vizsgák pótlására.

A napokban derült ki, hogy meghosszabbították a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül lejáró okmányok érvényességét. A Miniszterelnökség közlése értelmében a március 11. és július 3. között lejáró okmányok Magyarországon december 15-éig érvényesek, és az intézkedés vonatkozik a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényesség idejére is.

Így aztán fellélegezhettek az autósok, de a szervizek és a vizsgaközpontok is, vélhetően ennyi idő elegendő lesz arra, hogy az elmaradt vizsgákat pótolni tudják a járműtulajdonosok.

– Az eltelt néhány hónapban az ügyfélérdeklődések terén tapasztaltunk visszaesést, kevesebb autós hozta a szervizbe járművét a veszélyhelyzet alatt. Ez a korlátozások megszűnésével még nem állt helyre teljesen, jelenleg a korábbiakhoz képest kisebb mértékben érkeznek autók a műhelybe – árulta el Kertész János aranykoszorús autószerelő-mester, a békéscsabai Kertész Autó Kft. tulajdonosa.

A szakember szerint a veszélyhelyzet alatt lejárt és elmaradt műszaki vizsgákra biztosított fél év elegendő lesz azok pótlására. A következő hat hónap alatt véleménye szerint a szervizek fennakadás nélkül el tudják látni a járművek vizsgálatát, szervizelését, fel tudják azokat készíteni a műszaki vizsgákra. Elmondta, egy-egy műszaki vizsga előtt náluk minden egyes autónál állapotfelmérés történik, leggyakrabban a futóműben tapasztalnak hibákat, ami vélhetően az utak rossz állapotára vezethető vissza. A fékeknél a fékbetét és a féktárcsa cseréje a legjellemzőbb, de a világítóberendezések javítása is gyakori a műszaki vizsgák előtt.

Kliment László, a Magyar Autóklub békéscsabai műszaki állomásának vezetője elárulta, az átlagosnál nagyságrendileg 25 százalékkal maradt el a szokásos műszaki vizsgák száma az elmúlt hónapokban, a veszélyhelyzet feloldása után pedig az átlagos vizsgaalkalmakhoz képest körülbelül tíz százalékkal nőtt a forgalom.

Véleménye szerint nem érdemes halogatni a műszaki vizsgát, amennyiben az lejárt, a tulajdonos a lehető leghamarabb vizsgáztassa le a járművét. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy ha baleset történik és kiderül, hogy az autó műszaki hibás volt, akkor súlyos büntetésre számíthat a jármű tulajdonosa.

A vizsgákról szólva elmondta, a tapasztalatok szerint egy-egy műszaki vizsgán leginkább a világító- és jelzőberendezésekkel van probléma: sokan nem ellenőrzik a rendszámtábla-világítást, pedig ezen az egy-két izzón is múlhat a vizsga sikeressége. E mellett a szélvédőmosó és az ablaktörlő megfelelő működése is fontos, még ezeket is gyakori hibaként említette a szakember.

Tapasztalatai szerint az autótulajdonosok inkább a szervizekre bízzák a járművek vizsgáztatását, tíz autósból csak négy intézi maga a műszakit, a többiek az autószerelőkre bízzák a munkát. Ez egyébként megtérül, mivel a szakember szerint az ilyen autók jellemzően gond nélkül átmennek a vizsgán, a szervizekben ugyanis ismerik a vizsga feltételeit, így a járműveket minden esetben alaposan felkészítik arra.