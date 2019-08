Még mindig tilos a gyulai parkerdő látogatása

Több mint három hete folyamatosan zajlik a munka a súlyos viharkárokat szenvedett Gyula-Városerdőn, a helyi parkerdőben. A területen továbbra is él a látogatási tilalom, mert a kidőlt fák és leszakadt ágak veszélyesek lehetnek.

A három héttel ezelőtti vasárnapon óriási vihar pusztított Gyula-Városerdőn, ami komoly károkat okozott a parkerdőben is. Puskás Lajos okleveles erdőmérnök, a DALERD erdészeti tájékoztatási központjának igazgatója elmondta, a kárfelmérést követően azonnal megkezdődött a törött, kidőlt fák és leszakadt ágak szakszerű eltávolítása.

A nagy mértékű veszteség felszámolásával egyidejűleg a helyreállítási munkák tervezését és engedélyeztetését is azonnal elindították. A károsított terület felújítása, az elpusztult fák új csemetékkel való pótlása a tervek szerint még most ősszel megkezdődhet. A városerdei parkerdőre vonatkozó látogatási tilalom a biztonságos túrázás érdekében még mindig érvényben van.

A részletekkel kapcsolatban Puskás Lajos kiemelte: némi öröm az ürömben, hogy az erdei iskola területén viszonylag kevés kár keletkezett. Egy épület tetejére nagy lucfenyő dőlt, amit a vihar gyökerestől csavart ki a helyéről. Egy gépkocsi ugyancsak megsérült, mert faág esett rá. Három nagyobb kőris szintén kidőlt, de ezek nem okoztak komolyabb kárt. A vihar miatt ágak, gallyak váltak le, amelyeket le kellett szedni a magasból. Összességében az erdei iskolát érintő károk gyorsan helyreállíthatók voltak.

A 18 hektáros parkerdőben ellenben sokkal bonyolultabb és nehezebben orvosolható helyzet alakult ki. Több mint kétszáz köbméternyi fát csavart és borított ki a szél, számos helyen forgószélre utaló nyomokat lehet még most is látni. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az érintett fák törzsei megmaradtak, ellenben koronájukat lecsavarta a vihar. Utóbbiak több helyen lezuhantak, amit el kell távolítani, de nagyobb problémát okoz, hogy a korona sok helyen fent ragadt a magasban. Egyebek mellett emiatt is tiltották meg a parkerdő látogatását, hiszen a nagy súlyú farészek bármikor lezuhanhatnak.

A szakember kérdésünkre kifejtette: a veszélyes fák eltávolítása nagyjából a felénél tart. Amint ezt a műveletet befejezik, egy géplétrás társasággal átnézik majd az ösvények környékét, hogy pontosan megállapítsák hol vannak olyan fent maradt lombrészek, amelyeket a szél arrébb vitt, és egy másik fa koronájához csapott. Az elsárgult, élettelen lombrészek az év ezen időszakában elütnek a zöldtől, így könnyen felfedezhetők, nem úgy mint az őszi lombhullás idején.

A parkerdő fáinak kétharmad része 112 éves, a fiatalabb hányada pedig 80 éves. Az évtizedek során úgynevezett lékek, olyan két-három tizedhektáros foltok alakultak ki zárt erdőterületeken, ahol a fák kipusztultak vagy a koruk miatt, vagy azért, mert a mikroélőhely nem biztosította a megfelelő körülményeket. Ezeknek a lékeknek a felújítását már 12 éve megkezdték, de a vihar „tágított” rajtuk.