Még mindig magas a pollenkoncentráció

A parlagfű pollenkoncentrációja a következő napokban is megkeserítheti az allergiások életét az ország nagy részén.

Extrém magas, illetve nagyon magas a pollenkoncentráció Békés megyében is – derül ki a parlagfű pollen riasztási rendszer jelentéséből, illetve előrejelzéséből. Prognózisuk szerint amíg kitart a meleg, száraz idő, addig a parlagfű pollenkoncentrációja is jellemzően nagyon magas marad, általában másodfokú a riasztás. Az Alföldön, a főváros térségében, valamint a Dunántúl keleti területein a parlagfűvel erősen fertőzött területek környezetében extrém magas, harmadfokú a riasztás. Parlagfű-pollenterhelésre is számítani lehet.

A meteorológiai előrejelzés szerint a jövő hét elején lehűlésre lehet számítani, melynek hatására várhatóan a pollenkoncentráció is jelentősen mérséklődni fog. Az Időkép.hu tájékoztatásából kiderül, hogy a parlagfű mellett közepes koncentrációban lesz jelen a csalán- és a kenderfélék, illetve helyenként az üröm és a libatopfélék pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma sokfelé elérheti a magas, illetve nagyon magas szintet.

Borítókép: MTI /Rosta Tibor/