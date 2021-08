Még ismerkednek a vevők az új energiacímkékkel

Új energiacímkéket vezetett be az Európai Unió március 1-től, hogy elősegítsék a fogyasztók energiaszámláinak csökkentését és karbonlábnyomukat. A besorolás változása máig sokaknak okoz fejtörést Békés megyében is az új eszközök kiválasztásánál.

A március 1-től érvénybe lépett szabályozás a mosó-, mosogató-, mosó-szárító gépeket, hűtőszekrényeket, valamint a fagyasztókat és borhűtőket érinti – tájékoztatta lapunkat a Media Markt kiskereskedelmi áruházlánc. Kérdésünkre kifejtették,

az új szabályozás értelmében ezen készülékeknél a legmagasabb osztály továbbra is az A marad, viszont eltűnnek a + jelekkel minősített alosztályok, az F osztály szerinti minősítés pedig 2024-re már minden kategóriában megszűnik.

Továbbá a tájékoztató címkék új dizájnt kaptak, egyes kategóriákban friss információkkal ellátva. Valamint egy QR-kód segítségével minden további részletről tájékozódhatnak az EPREL (European Product Database for Energy Labelling) nyilvános adatbázisból, amely műszaki tudnivalókkal is ellátja a vásárlókat­.

Minderre azért volt szükség, mert 2017-ben a mosógépek és hűtők 90 százaléka valamely pluszos A kategóriába tartozott, így egyre nehezebbé vált megítélni a készülékek energiafogyasztási szintjei közti pontos különbséget. A változás azonban nem azt jelenti, hogy az adott készülék rosszabb minőségű lett, csak a jelölési rendszer változott, valamint a besoroláshoz a különböző háztartási gépeknél eltérő skálákat alkalmaznak.

Hangsúlyozták, az új energiacímkék használata­ március 1-jétől már minden üzletben kötelező, így a MediaMarkt áruházaiban is ezen gyakorlat szerint jártak el. A folyamatosan gyártott termékek már az új címkékkel vannak ellátva, a kifutó termékeknél viszont még a régi címkékkel találkoznak a vásárlók. Ennek is köszönhető, hogy legfrissebb kutatásuk szerint a vásárlók nagy része nem igazodik ki az új jelöléseken. Elárulták, a Békés megyei vásárlók jelentős része is gyakran elbizonytalanodik még. Ilyenkor mindig szaktanácsadóikhoz fordulnak, akik segítenek tisztázni a felmerülő kérdéseket.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium napokban megküldött sajtóközleményéből kiderült,

a fogyasztóvédelmi hatóság márciustól három hónapon át ellenőrizte az előírás teljesülését a hagyományos és az online kereskedelemben.

A kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szakemberei ezalatt összesen 162 alkalommal vizsgálták az új címkék meglétét, formai kialakítását, tartalmát és a termékismertető adatlapokat. Elárulták, az ellenőrzött közel hatezerből mintegy 1633 készüléknél találtak hiányosságokat­.

Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár kifejtette, kollégái a hagyományos üzletek harmadát és a webáruházak kétharmadát érték mulasztáson.

A boltokban inkább a hiányos tartalmú vagy nem megfelelő formátumú (például fekete-fehér) címkék miatt volt szükség intézkedésre.

Az energiacímkézés teljes hiányával jellemzően online shopokban találkoztak. Hozzátette, szeptember elsejével az új kötelezettség a fényforrásokra is kiterjed. Decembertől pedig kizárólag új címkével ellátott mosogató-, mosó- és mosó-szárító gépeket, hűtőket, valamint elektronikus kijelzőket tarthatnak kínálaton a kereskedők­.