Még biztonságosabbá tették a közlekedést Békéscsabán

A telefonálás és a zenehallgatás veszélyére, a biztonságos közlekedés fontosságára hívják fel a figyelmet azok a piktogramok, amiket a minap festettek fel Békéscsabán a belvárosi zebrákhoz. Egy autósoktató szerint fontos lenne az általános iskolásoknak is oktatni a KRESZ-t. A rendőrségnél elmondták: lényeges a szülői példamutatás és az, hogy a gyerekek megismerjék a szabályokat.

Bíró Csaba önkormányzati képviselő szerint még biztonságosabbá kell tenni a közlekedést Békéscsabán, fel kell hívni a figyelmet a veszélyforrásokra, mint például a zebrán való átkelésnél a telefonálásra vagy a zenehallgatásra. Több városban látott példát arra, hogy különféle szimbólumokat festenek fel ennek érdekében. Ezért döntött úgy, hogy a belváros, az 5. számú választókerület mindegyik gyalogos átkelőhelyéhez – saját jövedelméből – készíttet ilyen piktogramokat. Egy hónappal ezelőtt kért fel minderre egy vállalkozást, a munka nemrég zajlott.

Horváth László gépjárművezető-oktató szerint azok, akik elvégzik a KRESZ-tanfolyamot, ismerik is a szabályokat, az más kérdés, hogy mennyire tartják be azokat. Úgy véli, vannak, akik elbízzák magukat, őket érhetik meglepetések, koccanások vagy balesetek. Azt viszont nem lehet állítani, hogy a balesetek többségéért egyik vagy másik korosztály lenne a felelős.

Szerinte a piros és a zöld lámpák jelentésével a kisgyerekek is tisztában vannak, itt lényeges az, hogy a szülők példát mutassanak, ne szegjék meg a szabályokat. Az elsőbbségi szabály, tehát a háromszög alakú elsőbbségadás kötelező és a nyolcszög alakú STOP-tábla jelentésének ismerete szerinte a legfontosabb.

Szorgalmazná, hogy minden alsó tagozatos diáknak legalább pár órában tanítsák a KRESZ-t, legyenek a biztonságos közlekedésre nevelést célzó foglalkozások és minderre helyszínek. Úgy véli, érdemes pályázati lehetőségeket keresni, de akár az önkormányzat is köthetne az autósiskolákkal ennek érdekében megállapodást.

A rendőrségnél elmondták: a baleset-megelőzésnél a legfontosabb a szülői példamutatás és az, hogy megismertessék a szabályokkal a gyerekeket, ezt érdemes már óvodáskorban elkezdeni. Fel kell hívni például a figyelmüket arra: mielőtt az úttestre lépnek, nézzenek körül, még akkor se menjenek át piroson, ha úgy látják, éppen nem jön semmi. Lényeges az is, hogy a szülők is tartsák be az előírásokat akkor, amikor gyermeküket valahova viszik.

Tanévkezdéskor a rendőrség Békésben is kiemelt figyelmet fordít az iskolák környékének biztonságára, szeptemberben 62 intézménynél rendőrök, polgárőrök segítették a forgalmat. Emellett tíz olyan iskolánál, ahol fut a Zebra Zsaru program, közlekedési ismereteket tanult diákok a rendőrökkel közösen segítették az iskolába érkezőket az úttesten való átkelésben. A programban részt vevő tanulók megismerik a legfontosabb KRESZ-szabályokat.

Orosházán felfestették a hétvégén azokat a piktogramokat, amelyek felhívják a figyelmet a gyalogátkelőhelyek előtt arra, hogy veszélyes a telefon, a fülhallgató használata.