Mécsesek kerülnek a sírokra

A békéscsabai piacon hírportálunk kérdésére elmondták: az ősz virága, a krizantém iránt a legjelentősebb a kereslet ezekben a napokban. Az idősek főleg fehéret, krémszínűt visznek szeretteik sírhelyére, a fiatalok viszont a színesektől sem riadnak vissza, egyedül talán a piros az, ami nem fogy. Hozzátették: a cserepes krizantémot akár át is lehet teleltetni, igaz, a rendkívül szélsőséges időjárás miatt ehhez a szakértelem mellett szerencsére is szükség van.

Az árak rendkívül változóak a cserepes esetében – akár több ezer forintba kerülhet egy méretes darab –, az ár nyilván függ a cserép méretétől. A szálankénti árak kevésbé mozognak széles palettán, főleg attól függnek, saját vagy nem saját termesztésről van szó. Kelendőek a művirágok, a koszorúk, valamint a mécsesek is a vásárcsarnokban és környékén. Az is változó, hogy ki mennyit hagy a kasszánál, az árusoknál, a pénztárca méretétől függ.

A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet, hogy október végén, november elején többször riasztják a tűzoltókat kegyeleti mécsesek, gyertyák okozta tüzekhez. Tavaly több lakás vált lakhatatlanná, valamint több temetőben is felcsaptak a lángok. Két éve egy budapesti idősek otthonát azért kellett no­vember 1-jén kiüríteni, mert egy tévén elhelyezett gyertya leégett és meggyújtotta a készüléket, amiről a lángok az egész szobára átterjedtek. Az esetben heten sérültek meg.

– A szabályok betartásával megelőzhetők a gondok – folytatták. A temetőkben ajánlott megtisztítani a sírhely közvetlen környezetét a száraz avartól, az elszáradt virágoktól, mert azok könnyedén lángra kapnak. Ebben az időszakban a lakástüzek egyik fő oka, hogy az égő mécsest, gyertyát vagy lámpást gyúlékony anyagok közelében helyezik el, a keletkező lángok pedig a függönyön, asztalterítőn keresztül átterjednek a lakás más helyiségeire.

A rendőrség megerősített szolgálattal készül a hosszú hétvégére. Mint ezzel kapcsolatban hangsúlyozzák, ezekben a napokban megélénkül a forgalom az utakon és a sírkerteknél. A rendőrök felvették a kapcsolatot a temetők gondnokaival, üzemeltetőivel, valamint a polgárőrökkel és a közterület-felügyelőkkel. A sírkertekbe a forgalmasabb időszakokra állandó jelenlétet és visszatérő ellenőrzéseket szervez a rendőrség közrendvédelmi, illetve bűnügyi szolgálata.

A kegyeleti ünnepek miatt változik a vonatok menetrendje – közölte a Mávinform. Október 31-én a pénteki, november 1-jén a szombati, 2-án az ünnepnapi, 3-án a szokásos vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. A vasúttársaság azt javasolja, hogy az utasok előre vegyék meg a menetjegyeket. Az InterCity vonatokhoz a helyfoglalások figyelembe vételével – a lehetőségekhez mérten – plusz kocsikat kapcsolnak.

Figyeljenek az értékeikre!

A rendőrségen elmondták: vannak, akik az emlékezés napjait használnák fel arra, hogy másokat megkárosítsanak. Több tanácsot is megosztottak, amivel megelőzhetők a bűncselekmények.

Azt ajánlották: a síremlékek látogatásakor csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyi a virágok, mécsesek megvásárlásához, esetleg az utazáshoz nélkülözhetetlen. Fontos: rövid időre se hagyják őrizetlenül, felügyelet nélkül a táskáikat. Gyakran előfordul, hogy a temetőkbe látogatók a parkoló autókban hagyják értékeiket. A műszerfalon, üléseken, kalaptartón felejtett telefonok, kézitáskák kívülről is jól láthatóak, és a rossz szándékkal nézelődők hamar észrevehetik ezeket. A leparkolt, lezárt autóban ezért lehetőség szerint ne hagyjanak táskát, iratot, értéket. Járműveiket – lehetőség szerint – jól megvilágított helyen állítsák le, és minden ajtót zárjanak be. Kerékpárjaikat is lakatolják le, a kosarakban és a kormányon ne hagyjanak semmit.