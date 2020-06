Mászókával, homokozóval bővítettek Dobozon

További fejlesztésekkel, új eszközökkel bővült a helyi Mesekert Óvoda nemrégiben.

Köves Mihály, Doboz polgármestere elmondta, az elmúlt hónapokban többféle eszközt szereztek be az intézménynek, az óvoda udvarára mászóka, egyedi gyártású homokozó, valamint párakapu került. A dolgozók munkáját pedig egy ipari mosogatógép és irodai bútorok segítik mostantól. Az épületet több mint egy éve adták át hivatalosan is, melyet a nagyközség ötvenmillió forintból újított fel. Az energetikai korszerűsítés során nyílászárókat cseréltek, napelemes rendszert telepítettek, modernizálták a világítást, hőszigeteltek, és a fűtésrendszert korszerűsítették. Mindezek mellett akadálymentesítették is az épületet.