Maszkosak és maszk nélküliek: vegyes a kép Csaba utcáin

Csütörtöktől enyhítettek a közterületi maszkviselés szabályain Békéscsabán, immár nem muszáj az utcán mindenhol hordani a védőeszközt, csak a buszmegállókban. Annak néztünk utána, mennyien fogadták meg az ajánlást, és milyen arányban veszik fel a maszkot – a tapasztalat szerint egyelőre kevesen.

Amíg szerdán még mindenhol kötelező volt a védőeszközt hordani a megyeszékhelyen – kivéve a zöldterületeken, a parkokban, valamint sportolás közben –, addig csütörtöktől immár csak a buszmegállókban kell viselni a maszkot.

Amikor novemberben megszületett a helyi jogszabály, nagy fegyelmet tanúsítottak a békéscsabaiak,

és az utcán járókelők mindössze alig 5 százaléka nem viselte vagy nem szabályosan viselte a maszkot. A fegyelem az elmúlt időszakban mérséklődött, és például kedden és szerdán egyre többen szegték meg az akkor még érvényben lévő rendelkezést, hagyták zsebben vagy táskában a védőeszközt, de voltak olyanok is, akik a szájuk, orruk helyett az állukat takarták a maszkkal.

Szarvas Péter polgármester az enyhítések bejelentésekor hangsúlyozta: továbbra is fontos az elővigyázatosság és az óvatosság, és ha nem is lesz csütörtöktől kötelező, továbbra is ajánlott maszkot viselni mindenhol, nem csak a buszmegállókban.

Tettünk egy kört a városban, arra kíváncsian, vajon hányan fogadták meg az ajánlást. A reprezentatívnak cseppet sem mondható felmérés szerint kevesen. Azokban az utcákban, ahol gyér a forgalom, senkin sem volt maszk. A belvárosban, a Kossuth tér környékén is nagyjából a járókelők csupán 10 százaléka vette fel a védőeszközt, ők javarészt idősek voltak. A buszmegállókban, ahol továbbra is kötelező viselet a maszk, mindenki hordta.

Hallotta-e, hogy változtak a maszkviselési szabályok?

– Olvastam az interneten a polgármester bejelentését, hogy csütörtöktől csak a buszmegállókban kötelező. Vártam is, meg nem is, hogy enyhítsenek a szabályokon – mondta el Várkonyi Ferenc békéscsabai nyugdíjas.



Tóth Mihály békéscsabai nyugdíjas: – Észrevettem, meg szóltak is, hogy nem kötelező az utcán a maszk. De azért mindig van nálam, mivel, ha bemegyek a boltba, szükséges viselni, és most is egy irodából jövök, ahol felvettem.



Székelyné Sarkadi Vanda békéscsabai gyesen lévő anyuka elmondta, ő szabálykövető, így addig, amíg kötelező volt, mindig hordta a védőeszközt, most viszont, hogy nem muszáj viselni, ő sem vette fel. Szerinte bár vannak, akik most is viselik a maszkot közterületen, inkább az a jellemző, hogy nem.