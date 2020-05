Maszkokat vitt az orosházi polgármester

A koronavírus okozta járványhelyzetben ha valamire, maszkokra folyamatosan szükség van.

A napokban egyszer használatos, eldobható maszkokat vittem az Egységes Szociális Központ dolgozóinak – tájékoztatott Facebook-oldalán Dávid Zoltán. A polgármester leírta, a központ vezetőjét, Bogárné Kiss Ildikót arra kérte, tolmácsolja köszönetét a szociális szféra dolgozóinak, akik az elmúlt hetekben kitartóan helyt álltak.

– Biztos vagyok abban, hogy már fáradtak és sajnos nem tudom azzal biztatni őket, hogy mindjárt vége. Azt tudom csak mondani, hogy büszke vagyok arra, hogy Orosházán ilyen elhivatott emberek dolgoznak és köszönöm a munkájukat.

Maszkokat kaptak a polgármesteri hivatal dolgozói is, akiknek a rendkívüli helyzetben bizony megszaporodtak a feladatai, gyorsan kellett követniük a jogszabályi változásokat, és ebben a megterhelő időszakban fokozottan álltak a lakosság rendelkezésére is, hogy mindenben segíthessenek. Nehéz heteken vannak túl ők is, erőn felül teljesítettek. Hálásan köszönöm valamennyiük munkáját!

Óvodánk és a Diákélelmezési Intézmény is kap majd az önkormányzat vásárolta maszkokból, és természetesen köszönet ezen intézmények dolgozóit is megilleti!