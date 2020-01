Sok ezer kérdést tettek fel tavaly a helyi fiatalok a gyulai egyesületnek

Beszámolt munkájáról a gyulai ifjúsági közfeladatokat ellátó Mi egy Másért Közhasznú Egyesület a fürdővárosi képviselő-testület legutóbbi ülésén. A szakmai szervezet jelentős szerepet tölt be a helyi általános és középiskolás korosztály életében, hiszen a nyelvvizsgától a továbbtanulásig éves szinten több ezer kérés, kérdés érkezik hozzájuk.

Az önkormányzat még 2014-ben bízta meg az egyesületet az ifjúsági közfeladatok ellátásával – vezette be az előterjesztés tárgyalását dr. Görgényi Ernő polgármester. Mint elmondta, legfőbb céljuk az volt, hogy mindezt olyan szakemberekre bízzák, akik a fiatalokkal napi kapcsolatban állnak. Az említett bő fél évtizeddel ezelőtti időpont óta a szervezet minden évben tájékoztatást ad munkájáról, de egyébként is bármikor fordulhatnak hozzájuk kérdéseikkel az érdeklődők. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyesület szervezi a rendkívül népszerű Hetedhét játékvárost, és koordinálja a városi diákönkormányzat munkáját. Az önkormányzat pénzügyileg és egyéb téren is támogatja a szervezet tevékenységét.

Szabó Enikő szakmai vezető elmondta, beszámolójuk nemcsak az elmúlt egy esztendő, hanem a mögöttünk hagyott öt év tevékenységét foglalja össze.

– A fiatalokkal való munka folyamatosan változik, éppen ezért tevékenységünket újra és újra az átalakuló igényekhez kell alakítanunk – fogalmazott. – 2014-től évente nagyságrendileg 400-500 megkeresést kaptunk, sokan személyesen fordultak hozzánk. Napjainkra ez a szám több ezerre emelkedett, és a kérdések nagyobb része e-mailen fut be.

Mint megtudtuk, a szakemberek reggelente mintegy másfél órát töltenek azzal, hogy a levelekre válaszolnak. A legtöbb kérés a nyelvvizsga- és a jogosítvány-visszatérítéssel, illetve a továbbtanulással kapcsolatos. Nem egy esetben segített már az egyesület olyan fiataloknak, akik a pályaválasztásuk után jöttek rá, hogy nem feltétlenül a megfelelő irányban indultak el.

– Szerencsére tudtunk támogatást nyújtani valamennyiüknek abban, hogy sorsuk jó irányba forduljon – tette hozzá Szabó Enikő, aki ennek kapcsán szólt arról is, a városban évek óta továbbtanulási börzét szerveznek a hetedik-nyolcadik osztályosok számára.

– Természetesen elsősorban a helyi oktatási intézményeket ajánljuk a diákok figyelmébe – húzta alá a szakmai vezető. Az egyesület rendkívüli osztályfőnöki órákon segíti a tizedikes tanulókat a legideálisabb fakultáció kiválasztásában, hiszen véleményük szerint ez a pályaorientáció előszobája is. Emellett próbálják a nyelvvizsga minél előbbi letételére is ösztönözni a korosztály tagjait, hiszen – bár az jelenleg az érettségihez nem feltétel – a diplomához elengedhetetlen.

A három főállású munkatársat foglalkoztató egyesület ebben az évben 2019. november 30-ig 11 ezer 553 diákot ért el, ami az elmúlt öt év legmagasabb száma. Ugyancsak rekordnak számít, hogy tavaly huszonegyen vettek részt a kortárs segítő képzésen a szervezet égisze alatt, és tizenhárman meg is kezdték ezt a tevékenységet. Ezeknek a fiataloknak a szerepe azért nagyon fontos, mert a korosztály tagjai nem egyszer jobban hallgatnak kortársaikra, mint az idősebbekre.