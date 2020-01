Idén egyszerűbben is kiváltható a vény

Már két éve használják az orvosok és a gyógyszerészek az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszert. Az érintettek szerint alapvetően jó az elgondolás, de jelenleg még vannak fennakadások. Közben változások is történnek, a napokban tették közzé, hogy könnyebb lesz a hozzátartozók receptjeinek kiváltása.

Idén jóval könnyebb lesz kiváltani a kiskorú gyermekek, nehezen mozgó vagy mozgásképtelen betegek e-receptjeit, mert a hozzátartozóknak nem lesz szükségük ehhez papíralapú igazolásra, ugyanis az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) állampolgári portál szolgáltatásai lehetővé teszik az elektronikus meghatalmazást – közölte nemrégiben az Emberi Erőforrások Minisztériuma az MTI-vel. Az EESZT – a betegek által legismertebb része – az elektronikus recept. Erről, magáról a szolgáltatási térről dr. Vincze Gábor, a Magyar Orvosi Kamara Békés megyei elnöke úgy fogalmazott, még számos esetben hosszabbá, bonyolultabbá teszi a betegellátást; alkalmanként fennakadásokat tapasztalnak annak működésében. Véleménye szerint – a jelenlegi benyomások alapján – még nem praktikus kötelezővé tenni az elektronikus rendszer használatát.

Hasonló tapasztalatokról számolt be a gyógyszerészkamara megyei elnöke is. Dr. Melczer Mária Ágnes elmondta, a rendszer hol működik, hol nem, ez utóbbi esetben akkor vannak gondban a patikusok, ha a betegnél nincs papír- alapon a kiváltandó gyógyszer receptje, vagy éppen a felírási igazolás. Hozzátette, hazánkban az elektronikus tér két éve üzemel, más országok tapasztalatai pedig azt mutatják, hogy több év szükséges a rendszer megfelelő működéséhez.

Hírportálunk megkérdezett két békéscsabai háziorvost is. Dr. Árus Tibor úgy fogalmazott, az EESZT abban nagyon jó, hogy a betegek adatai megjeleníthetők és előhívhatók. Elmondása alapján például már aznap láthatja az orvos egy adott páciens laborvizsgálatát az EESZT rendszerében.

– Azonban jelenleg a napi ellátást lényegesen lassítja – jegyezte meg a háziorvos. Hozzátette, amíg minden adat bekerül a szolgáltatási térbe, a felhőbe, az jelentős időbe telik. Tapasztalata szerint egy-egy beutaló vagy recept míg feltöltődik az elektronikus rendszerbe, akár egy percig is eltart, ez pedig napi többtucatnyi ilyen esetben akár másfél órával is meghosszabbítja a napi munkát, így lassítva magát a betegek ellátását.

– A technikai feltételek javultak, de még most sem hibátlan a rendszer, vannak technikai nehézségek, de az esetek többségében működik az elektronikus tér – ezt már dr. Sonkoly Iván közölte hírportálunkkal. Hozzátette, jelenleg azokat a recepteket látják, melyeket még nem váltott ki a beteg, de amiket máshol írtak fel számára, és már kiváltotta, még nem. Véleménye szerint úgy lenne teljes a rendszer, ha ezeket a vényeket is látnák. Kiemelte, sok beteg úgy gondolja, hogy az elektronikus tér egyben azt is jelenti, hogy el sem kell mennie az orvoshoz, elég telefonon „megrendelni” a gyógyszert. Ez a doktor elmondása szerint tévedés, receptet továbbra is csak személyes találkozó után írhat fel az orvos.