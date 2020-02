Hosszú távú probléma lehet a felesleges gyógyszerezésből

A szülő számára gyermeke egészsége az egyik legfontosabb dolog. Amikor megbetegszik, igyekszik mindent megtenni mihamarabbi gyógyulásáért, ám sokszor nem is sejti, hogy egy-egy feleslegesen beadott gyógyszerrel többet árthat, mint használ.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány elnöke meglepő adatként említette, hogy egy közelmúltban végzett felmérés szerint Magyarországon az emberek az elmúlt években 1,4 milliárd forintot hagytak felesleges gyógyszerszedések miatt a gyógyszertárakban.

Kifejtette, télen a gyermekek felső-légúti megbetegedéseinek 80-90 százaléka vírusos eredetű, melyek során sok az indokolatlan antibiotikum szedés. Ezek a kúrák ilyenkor teljesen hatástalanok, és nem is rövidítik a betegség lefolyását. Ráadásul ártalmasak mellékhatásaik miatt, valamint ha túl gyakran alkalmaznak egy antibiotikumot vírusfertőzésnél – ami csak a baktériumok ellenálló képességét fokozza ilyenkor –, akkor egy valódi bakteriális betegségnél nem hat majd. Továbbá a jótékony bélbaktériumokat is lemossa, ami ha éveken át gyakran ismétlődik, később akár komoly, nehezen gyógyítható bélbetegséget is okozhat.

Elmondta, az antibiotikumon kívül a szülők a lázcsillapító gyógyszereket adják legtöbbször indokolatlanul gyermekeiknek. A magas testhőtől azonban nem kell félni, hiszen az csupán a szervezet egyik reakciója a kórokozók elleni védelemben. Természetesen, ha a láz mellé rossz közérzet és fájdalom társul, akkor szükség van a tablettára vagy szuszpenzióra, de ha a gyerek még 39 fokos testhevület mellett is nyugodtan alszik vagy játszik, akkor nem kell gyógyszert adni neki. Utóbbi helyett érdemes jól szellőző ruhába öltöztetni, sok folyadékkal itatni, és mellette lenni, szeretgetni.

A homeopátiás szerekről szólva dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed elmondta, ezek a készítmények bizonyítottan hatástalanok, ráadásul drágák is. Hasonlóképp vélekedett a kálciumról is, amit ma is előszeretettel alkalmaznak megfázás, illetve allergia esetén, pedig valójában teljesen hatástalan ilyenkor. Allergiában ráadásul még veszélyes, hiszen értágítóként súlyosbíthat egy esetleges anafilaxiás sokkot.

A hányás-hasmenésre kitérve hangsúlyozta, gyermekeknél a hasfogó adása semmiképp nem javasolt, mert az csökkenti a bélmozgásokat, amitől a bélfal áteresztővé válik, így jobban terjednek a kórokozók. Hányás esetén sokan próbálkoznak B6 vitaminnal, aminek a tudomány mai álláspontja szerint nincs hatása a szervezet ezen reakciójára. Visszatérve a hasmenésre kifejtette, már csak azért sem szabad gyógyszeresen megállítani, mert a távozó széklettel ürülnek a szervezetből a kórokozók is. Inkább a patikákban vény nélkül kapható rehidratáló folyadékot kell alkalmazni, hogy ne száradjon ki a beteg, ne veszítse el ásványi anyag és elektrolit só készletét.

Végül a vitaminszedésre tért ki az alapítvány elnöke, ami szerinte szintén sok esetben szükségtelen, illetve veszélyes. Megfelelő táplálkozással ugyanis minden bekerül a szervezetbe, amire szükség van. Tévhit az, hogy egy multivitamin kúrától majd kevésbé lesz fogékony a betegségekre a gyermek. Egyes vitaminok ilyenkor csak feleslegesen halmozódnak, melyek ahelyett, hogy ellenállóbbá tennék a szervezetet, inkább csak leterhelik. Hosszú távon pedig könnyen előfordulhat miattuk szervkárosodás, ezért vitamint is csak kivizsgálás után, az orvos kifejezett utasítására szabad beadni.