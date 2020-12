Második körben zsűrizték a legkiválóbb mézeket Gyulán

Megtartották az Év kiváló magyar méze verseny második körös zsűrizését pénteken Gyulán. A Békés Megyei Méhész Egyesület által életre hívott megmérettetésre az ország minden tájáról összesen 269 minta érkezett.

– Az első körös érzékszervi zsűrizés során a szakemberek 39 mézet juttattak tovább múlt pénteken. Ezeket a mintákat a második körben laboratóriumi vizsgálatnak vetették alá, majd a végső rangsorról pénteken az újabb érzékszervi értékelés döntött – tudtuk meg Árgyelán Jánostól, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Békés megyei szaktanácsadójától, a verseny igazgatójától.

A szakember kérdésünkre elmondta,

hat kategóriában, az akác-, a hárs-, a fajtamézek (hárs és selyemfű), az egyéb fajtamézek, a vegyes virágmézek, valamint a különleges mézek vagy mézkészítmények között hirdetnek kategóriagyőztest, és ezek közül kerül ki az Év kiváló magyar méze.

Az eredményt december 12-én, 15.30-kor az Év kiváló magyar méze hivatalos Facebook oldalán hirdetik ki. Az oldalon ugyanakkor már most és a következő napokban is számos érdekességet osztanak meg. Ki fog derülni mely mézek kapnak bronz, ezüst és arany minősítést, szombaton fellebben a titok arról, hogy mely minták lesznek az egyes kategóriák győztesei, ahogy Az év kiváló magyar mézét is megismerhetik meg az érdeklődők.

