Másként, de ismét megrendezték a Megyenapot Békéscsabán

Kolbászok és szalonnák, textíliák, szappanok, sajtok, szörpök, lekvárok és mézek, többek között ezeket kínálták a termelői piac és kézműves vásár keretében.

Az orosházi Oláhné Kolozsi Mónika elmondta, szívvel és cérnával készült textilekkel érkezett. A szezon miatt főleg levendulával töltött illatpárnák, valamint textillel borított fényképalbumok és füzetek sorakoztak nála. Hozzátette, a termékek azért különlegesek, mert egyediek, nincs két egyforma köztük, ezt, valamint az izgalmas színeket szeretik a vásárlók. A Megyenapot remek rendezvénynek ítélte, mind az ötlet, mint a kivitelezés terén, szerinte nagyszerű, ahogy bemutatkozási lehetőséget kínálnak és az, hogy partnerként tekintik az árusokat.

Kovács Imre Gyomaendrődről érkezett, mégpedig különböző ízesítésű szörpökkel, a kínálatban szerepelt citromfű, menta, bodza, kökény és barack is többek között. Hangsúlyozta, tudatosan építenek a helyi, környékbeli növényekre, magas gyümölcstartalommal bírnak a termékeik. Úgy véli, a Megyenap valódi ünnep, hatalmas rendezvény, már sokadik éve vesznek részt rajta.

Hagyományos és különleges mézeket, olajos magvakat, méhviaszból készült portékákat vonultatott fel Török Nándor, aki a szomszédos megyéből, Székkutasról érkezett, ám a méhei Békés megyében, a Körös-Maros Nemzeti Park területén, Kardoskút környékén vannak. Immár harmadszorra vesz részt a Megyenapon. Kiemelte, a mézben sok vitamin és ásványi anyag található, amelyek hasznosak a szervezetnek, ezért érdemes azokat fogyasztani. Bízik benne, hogy fordul a trend, és egyre többen vásárolnak nem boltból, hanem közvetlenül a termelőtől, biztos forrásból mézeket.

– Az a lényeg, hogy szívvel és lélekkel kell készíteni – ismertette a szarvasi Uhljar Mátyásné, hogy mitől lesz olyan a mézeskalács, mint amilyennek lennie kell. Hozzáfűzte, sokszor kérnek tőle a vásárlói receptet, szereti és segíti is a vevőit, van, hogy telefonon keresztül ad tanácsokat. A kiszúrókat saját maga tervezi és készíti lemezből. Mint mondta, a minta megalkotása nagy odafigyelést igényel, de pár perc alatt lehet végezni egy rácsos motívummal. A népi iparművész nemcsak mézeskalács-készítőként, hanem tojásdíszítőként is ismert, a drótos tojás a védjegye.

Az érdeklődők különféle mesterségekkel is megismerkedhettek, volt többek között fafaragó, fazekas, bútorfestő, illetve sokan megálltak a csodás hímzések láttán is.

A megyei népművészeti egyesület hímzői közé tartozó békéscsabai Győrfi Károlyné elmondta, régi hagyományokon alapuló hímzéseket készítenek modern formában – mint fogalmazott, újragondolva – ma is használatos tárgyakra, például konyhai textíliákra, valamint ruhákra, sálakra. Úgy véli, akik fogékonyak a tradíciókra, akik szeretik a népművészetet, azok szívesen vesznek ilyen termékeket.

Csonki Noémi korongozott, egy áttört dísztányér formálódott a korongon, a kezei között. A békéscsabai fazekas elmondta, megfelelő tapasztalat, rutin birtokában a tányérral hamar lehet végezni, viszont az áttörés, a minta megalkotása akár egy-másfél órát is igénybe vehet. Mivel kézzel készült termékekről van szó, ugyanolyat nem, de nagyon hasonlót lehet alkotni.

Elkötelezettek a rendezvény iránt

A megnyitón Zalai Mihály, a Békés megyei közgyűlés elnöke elmondta, ötödik alkalommal hívták életre a Megyenapot a Szent István téren, ám némileg más formában, alkalmazkodva az előírásokhoz, a koronavírus okozta helyzethez. Hangsúlyozta, sokak bizonyították, hogy elkötelezettek a rendezvény iránt, és hogy szükséges megünnepelni a megyei összetartozást.

Bár kézműves vásár és termelői piac most is volt, a megyei és települési értéktárakban szereplő különlegességek ezúttal nem tudtak bemutatkozni, mint ahogy elmaradtak a színpadi programok, koncertek és ételkóstolók is.

Köszönetet mondott a Nemzeti Művelődési Intézetnek és a Békés Megyei Népművészeti Egyesületnek a szervezésben nyújtott segítségért, nekik hála mesterségbemutatókkal, valamint népi játszóházzal, mini kiállítással is várták az érdeklődőket a békéscsabai főtérre.