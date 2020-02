Maskarás felvonulással űzték el a telet Békéscsabán

Hatodik alkalommal rendezett télűző maskarás felvonulást a Békéscsabai Evezőlapátosok Baráti Társasága szombaton délután a megyeszékhelyén, az Élővíz-csatorna mentén.

Szatmáriné Priskin Anita, az esemény egyik főszervezője hírportálunknak elmondta, annak idején hagyományteremtő szándékkal hívták életre a programot, ami napjainkra valóban a város egyik tradicionális farsangi rendezvényévé vált.

– A felvonulás több célt is szolgál – tette hozzá Szatmáriné Priskin Anita. – Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél többeknek megmutassuk az Élővíz-csatornát; hogy felhívjuk a figyelmet annak szépségeire. Mint elárulta, sokan nem ismerik ezt a különleges környezetet. Kiemelte: külön öröm számukra, hogy minden évben vannak olyanok, akik először kapcsolódnak be a közös evezésbe. Ezen a szombaton öt ilyen érdeklődőt is köszönthettek.

A társaság további célja, hogy jó kedvet csempésszen a február végi időszakba.

– Emellett megidézzük a kiszeégetés szokását, jelképesen elűzzük a telet és elégetjük a rossz dolgokat, például a betegségeket – folytatta a gondolatot. A kiszét egyébként az Élővíz-csatorna vizén gyújtották meg, ami még látványosabbá tette a délután.

A program nyitóakkordja a vízen és szárazföldön tartott maskarás felvonulás volt, aminek részeként a hat hajóval huszonnégyen, illetve a parton körülbelül negyvenen-ötvenen tették meg a Bajza utca-Árpád sor hídjától a Csabagyöngyéig vezető utat. A helyszínen további érdeklődők csatlakoztak az eseményhez, szépen felduzzadt a tömeg. Műsort adott a Dobszerda Kör, valamint fánk és tea is várta a látogatókat. Azután délután negyed hat körül – ahogy említettük – az Élővíz-csatorna vizén elégették a kiszebábot, majd tűzzsonglőr adott műsort alkonyat után.

Videó: Nagy Tibor

A szervező baráti társaság egyébként hét éve működik, több mint háromszázan eveztek már különböző programjaikon. Az érintettek legalább fele először fogott evezőlapátot nekik köszönhetően, és ismerte meg a szabadidős sport és a vizek szépségeit.