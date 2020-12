Már több mint kilencezren kapták el a vírust Békésben

Továbbra is terjed a koronavírus Békés megyében. Ennek ellenére, ha egy pillantást veszünk a statisztikákra, láthatjuk, hogy a napi adatok valamennyivel kevesebb fertőzöttről számolnak be, mint a korábbi hetekben. Így a pandémia egyik velejárója, a bizonytalanság is jobban elhatalmasodhat. Ez most csak egy átmeneti állapot, vagy az alagútban végén lévő fény pislogott egyet?