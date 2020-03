Már rügyeznek a gyümölcsfák a megyében

A gyümölcsfák – kultúrától függően – már elkezdtek rügyezni. Az ágazati szereplők idén jó virágzást várnak, ami esély lehet a jó termésre is. Enyhe volt a tél, a kártevőket nem gyérítette fagy, melyek így magasabb egyedszámmal támadhatnak, ez a szakemberek szerint kezelhető. Jelenleg a kajszi- és az őszibarack valamivel korábbra várható, a többi gyümölcs a szokásos fejlődési időszakát éli.

Többek közt a tavalyi relatíve gyenge gyümölcstermés miatt most a legtöbb gyümölcsfajnál viszonylag jó virágzást várunk, tehát megvan az esély egy nagyon jó idei gyümölcstermésre is – mondta el dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke nemrégiben. Megjegyezte, a korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt tél is szokatlanul enyhe volt.

Nemesnyik István, a csor­vási Hunapfel, a régió egyik legnagyobb gyümölcstermesztőjének ügyvezető igazgatója elmondta, az enyhe tél hátránya, hogy a kártevők ilyenkor kevésbé gyérülnek, jobban átvészelik a hidegebb időszakot, ami azt jelenti, hogy egy magasabb induló populáció kezdheti meg a növények károsítását a jó idő beköszöntével.

– Arra lehet számítani, hogy nagyobb lesz a kártevő rovarok populációja, magasabb egyedszámok lesznek az áttelelt kórokozók miatt, de nyilván ezeket lehet kezelni – tette hozzá. A jelenlegi helyzetről szólva úgy fogalmazott, az elmúlt egy-két hétben történt meg az első rügyfakadás, kultúrától függően, tapasztalataik szerint a gyümölcsös rügyállománya jó, nem károsodott, a rügyfakadás üteme nem tér el a szokásostól. A szakember szerint teljesen normális, szokványos a mostani helyzet, a szokásos, átlagos éveknek megfelelően zajlanak a folyamatok, véleménye szerint egyedül a kajszi- és az őszibarack várható korábbra, a később fakadó kultúrák fejlődése a szokásosnak megfelelő.