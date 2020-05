Már nyolcvan százalékban kész a Békéscsaba-Kondoros szakasz

Május végére eléri a nyolcvan százalék feletti készültséget az M44-es gyorsforgalmi út Békéscsaba és Kondoros közötti szakaszának kivitelezése – jelentették be a beruházás pénteki munkabejárásán. A békéscsabai végpontnál épülő turbókörfogalmat a gyorsforgalmi ágak lezárása mellett várhatóan már júniusban használhatják a közlekedők.

Az M44-es gyorsforgalmi út egy újabb olyan szakasza épül, amely mérföldkő lesz a megye, Békéscsaba és a város agglomerációja számára egyaránt – fogalmazott Herczeg Tamás a bejárást megelőző sajtótájékoztatón. Békéscsaba és környékének országgyűlési képviselője kiemelte, a megyeszékhely és Kondoros közötti szakaszt az előzetes tervek szerint jövő január 31-én avatják fel, de a fejlesztés ennél is jobb ütemben halad.

Szól arról, hogy az eredeti tervezéshez képest megépül egy öntözőcsatorna híd is. Hozzátette, Dankó Bélával közösen kérelmezték, hogy legyen egy olyan lehajtó is az M44-esről, amely az északra fekvő településeket kötné be a gyorsforgalmi útba.

A tavaly októberben átadott Kondoros-Tiszakürt szakasz kapcsán kiemelte, a beruházásnak köszönhetően csökkent a balesetek száma, a régi 44-es mellett fekvő településeken csökkent az átmenő forgalom és a légszennyezés, kisebb lett a zajterhelés. Kitért arra is, hogy a befektetők, akikkel tárgyalnak, tisztában vannak az M44-es jelentőségével, tudják, hogy a térség vonzóbb lesz az ipartelepítés számára.

Dankó Béla országgyűlési képviselő elsőként ugyancsak arra hívta fel a figyelmet, hogy a régi 44-es mellett fekvő településeken, így Kondoroson, Szarvason, Békésszentandráson érezhetően javult az életminőség az M44-es Kondoros-Tiszakürt közötti szakaszának átadásával.

Közzétette: Beol.hu Békés Megyei Online – 2020. május 22., péntek

– A lakosság és a közlekedők biztonsága egyaránt erősödött – nyomatékosította, majd hozzátette, kizárólag kedvező visszajelzésekkel találkozott a fejlesztés kapcsán. Szólt az ugyancsak épülő Tiszakürt-Lakitelek szakasz és a Kondoros-Békéscsaba rész jelentőségéről. Utóbbi kapcsán kifejtette, az egész megye számára fontos, hogy Békéscsaba, a megyeszékhely fejlődjön, hiszen ha a város gazdasága jól működik, az az egész megyét felfelé húzza.

Dr. Kovács József, a Gyulai központú választókerület országgyűlési képviselője elmondta, Gyula és Budapest között az útfejlesztéseknek köszönhetőn már egyetlen településen sem kell keresztül hajtaniuk az autósoknak. A menetidő a Tiszakürt-Kondoros szakasznak köszönhetőn körülbelül egy órával csökkent a főváros felé. Herczeg Tamáshoz és Dankó Bélához hasonlóan külön kitért arra, mennyire fontosnak tartja, hogy a koronavírus-helyzet alatt is folytak az M44-es munkálatai. A Békéscsaba-Kondoros közötti rész első 1,5 kilométerre egyébként már tavaly elkészült.