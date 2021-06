Már lakóhajókkal is utazhatnak a folyón

Vízre tették az első bérelhető lakóhajót a napokban a békési kishajókikötőben. A szezonban várhatóan összesen három ilyen vízi jármű lesz elérhető, amelyekkel az érdeklődők bejárhatják majd a Körösök vadregényes tájait.

Az első bérelhető lakóhajó nemrég kezdte meg próbaútjait. A jármű hossza 5,3 méter, szélessége 2 méter. Elsősorban párok, kisebb családok számára ideális, de hamarosan két további hajó is megkezdi a próbaköreit. Azok a 6 méter 80 centis hosszúságukkal már kicsit nagyobb családok, baráti társaságok számára is kellemes helyet biztosítanak – mondta el lapunknak Kálmán Tibor, Békés polgármestere, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökségi tagja, a Alsó-Tisza és Körösök régió képviselője, mielőtt mi is megtettünk egy kört a hajóval a Kettős-Körösön.

Mint megtudtuk, a Hollandiából behozott jármű egy magánbefektető és a kikötőt üzemeltető Békési Kajak-Kenu Club együttműködésének köszönhetően válik elérhetővé az érdeklődők számára. Érdekessége, hogy bárki jogosítvány nélkül is vezetheti, bár némi jártasság nem árt. A kikötőben ugyanakkor be is mutatják, miként kell irányítani a lakóhajót. Még indulás előtt megnéztük a hálófülkét, amiben ággyá bővíthető kanapé, mozgatható gáztűzhely, mosogató és egy kis toalett is megtalálható. A hátsó fedélzetről remek kilátás tárul a Körösre, aki szeret, napozhat, nézelődhet onnan akár órákon át is. A járművet napelemmel is felszerelték, hogy egyebek mellett napjaink divatos mobileszközeit is tölthessék az utazók.

A rövid nézelődés után nekivágtunk a Kettős-Körösnek az úgynevezett alsó vízen Mezőberény irányába. A kikötőből kiérve láthattuk a folyóról egészen különleges látványt nyújtó duzzasztót, amelynek környékén több horgásszal is találkoztunk. Egy nagypapa például egy csónakból pecázott két lányunokájával.

– A Körösök évről évre népszerűbbek mind a horgászok, mind a turisták körében. Egyre többen kezdik felfedezni térségünket, a különleges környezetet. Mi pedig igyekszünk folyamatosan infrastrukturális fejlesztéseket megvalósítani, hogy még komfortosabbá tegyük a környezetet – fogalmazott Kálmán Tibor, miközben már a Kettős-Körös folyószabályozás keretében mesterségesen ásott medrében szeltük a habokat. A városi fülnek kissé szokatlan módon a madárcsicsergésen és a motor gyorsan megszokható halk berregésén kívül nem hallottunk semmit. Egy cseppet sem félő szürke gém érdeklődve kémlelt ki a folyót szegélyező, a víz fölé hajló fák közül, mi pedig egyre inkább rácsodálkoztunk, hogy ilyen nyugalom is létezik.

– Ebben az irányban Mezőberényen át Köröstarcsáig, Gyomaendrődig, Szarvasig, de akár Mezőtúrig is el lehet jutni – árulta el kérdésünkre Kálmán Tibor. A hajó sebessége átlagosan 9 kilométer/óra, de éppen ez teszi még izgalmasabbá az utat, hiszen így jól láthatók a faóriások, a madarak, és még tapinthatóbb a csend. Elhaladtunk a vízről az égig magasodónak látszó Tárház mellett és érintettük azt a pontot is, ahol a három várost, Gyulát, Békéscsabát és Békést érintő Élővíz-csatorna a Körösbe folyik. Mezőberény felé a táj még inkább vadregényessé vált, még inkább érezhető volt az érintetlenséget kifejező „Amazonas-feeling”.