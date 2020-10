Már készül a Bamako ralira a csabai pedagógus és két társa

A méltán híres és hírhedt Dakar ralit napjainkban a Budapest–Bamako idézi meg. A futamokat kétévente rendezik, a következő pedig már be is telt, melyen társa­ival együtt a békéscsabai óvodapedagógus, Botyánszki Bence is részt vesz. A trió a felkészülés mellett jótékonykodik is, a napokban két békési települést látogattak meg, ahová különféle adományokat vittek.

A rali egyben jótékonykodás is, és az elmúlt években több millió eurónyi adományt juttattak a résztvevők a fekete kontinensre. Bence és társai viszont nemcsak ekkor, de a futamig sem mellőzik a segítségnyújtást. Az ország különböző területeiről adományokat gyűjtenek, és eljuttatják azokat a rászorulóknak. Legutóbb Ecseg­falván és Okányban jártak, ahová a többi között ruhaneműt, játékot, könyvet, írószert, de számítógépet és nyomtatót is vittek. Bence mellett a szegedi Muráti Kamilló és a szolnoki Tokaji Sándor alkotja a jótékony triót. – Aznap korán reggel érkeztek a csapattagok Békéscsabára, ahol a segítőinkkel a terepjárón kívül egy nagy teherautót pakoltunk fel adományokkal, majd útnak indultunk Ecsegfalva irányába. A polgármester úr és kolléganői nagy szeretettel fogadtak minket. Sajnos, a vírushelyzetre való tekintettel, gyermekekkel az iskolában nem tudtunk találkozni, de a sok jót bepakoltuk az önkormányzati hivatal épületébe. Ide vittünk öt számítógépet is, mellyel a helyi művelődési házat és könyvtárat „gépeztük fel", ugyanis közösségi számítógép-használatra eddig nem volt lehetőség. Továbbá két nyomtatót is telepítettünk, melyeket szintén a közösség tud majd használni. A könyvtárban az olvasnivalókat is bővítettük, főleg gyermekeknek szóló könyvekkel, melyek nagy része oktatási célú kiadvány, így a helyi iskolában is nagy hasznát fogják venni – részletezte Botyánszki Bence. Mindezek mellett egyedi, családoknak szóló játékcsomagokat is vittek, majd mindkét járművel átmentek a Nagycsaládosok Ecsegfalvi Egyesülete épületéhez, ami egyúttal az idősek klubja is. – Az idősebbek részére egy televíziót vittünk, mert a régi sajnos elromlott, így épp jókor jött a látogatásunk. Az egyesületnek pedig ruhákat, játékokat, mikrohullámú sütőt és egyéb háztartási eszközöket adhattunk át a támogatóknak köszönhetően – tette hozzá a kalandor. Ezután a csapat Okány felé vette az irányt, ahová használati és háztartási eszközöket – a többi között mikrohullámú sütőt, játékokat, ágyneműt, könyveket, ruhákat, számítógépet, gyerek- és felnőtt­babakocsit, puzzle-t – vittek. – Sajnos a helyi lakosokkal a vírushelyzet miatt itt sem tudtunk találkozni, de az adományokat bepakoltuk a helyi önkormányzat épületébe. Itt is nagy szeretettel fogadtak minket, és látszott, hogy az adományoknak jó helye lesz. Aznap az autóval végül összesen közel ezer kilométert vezettünk, és rengeteg adományt szállítottunk ki. Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget, a támogatásokat, igyekszünk a sok hálát – melyet mi is kapunk – továbbadni, minél többféle módon – tette hozzá Botyánsz­ki Bence. Vérüket adják, ösztönözve másokat is Az Országos Vérellátó Szolgálat támogatásával karácsonyi véradásra készül a csapat. Három városba már biztos ellátogat a trió december folyamán. Az eddigi helyszínek: Szeged, Békéscsaba és Szolnok. A csapattagok vért adnak, de közben a rajongókat is várják, hogy hasonlóképp segítsenek embertársaikon. – Mindhárom városban érdekes meglepetésekkel és ajándékokkal készülünk a véradóknak, illetve azoknak, akik kilá­togatnak a helyi véradó állomá­sokra – emelte ki Botyánszki Bence.