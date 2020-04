Már javában ültetik a napfény gyümölcsét a megyében

A dinnye – legyen görög, vagy sárga – egyet jelent a nyárral, a napsütéssel. Fény- és melegigénye köztudott. Szeszélyes az április, a gazdálkodók viszont javában dolgoznak, itt a kiültetések ideje. Sok helyen fóliaalagutak alatt cseperedik a növény.

Még csak áprilist írunk, a gazdálkodók viszont javában dolgoznak, itt a kiültetések ideje. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kérésének megfelelően az agráriumban tevékenykedőket a kijárási korlátozások nem érintik, a mezőgazdasági munkák végzése zavartalanul zajlik. Aki mostanában Dél-Békés útjait járja, látja, egyre nagyobb területen fehérlik a határ, megjelentek a dinnyések, fóliaalagutak alatt cseperedik tovább a növény. Ahogy azt a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének a bejegyzésében olvastuk, a bizonytalansági faktor az idei szezonban is jelen van. Az idei év azonban több szempontból felveti a hogyan tovább kérdését, vajon a koronavírus miként rendezi át a piacot? Erre egyelőre senki nem tud választ adni.

Ami biztos: a dinnyések a befektetéseiket szeretnék majd kamatoztatni, jó minőségű terméssel a piacra jutni. Ezért már most rengeteget dolgoznak a fokozott higiéniai intézkedések bevezetése mellett. Elvárás, hogy a wc-használati lehetőség legyen a földeken, a telephelyeken és azok fokozott, többszöri fertőtlenítését elvégezzék, ahogy a munkaeszközökét is a járványveszély miatt.

A palántanevelés, az oltás után a sátorba ültetéssel végeztek a gazdálkodók, ott már virágozhat is a dinnye. Április elejével elkezdődött a fóliaalagutas ültetés.

– Előzetes információink szerint a békési térségben a vetőmag-értékesítésekből az látszik, hogy területcsökkenés várható. Egyelőre 10-20 százalék körülire saccoljuk mindezt. A csökkenést javarészt az előző évek piaci zavarai okozzák. S mivel a járvány a palántanevelés, a kiültetés időszakában jelent meg hazánkban, aki bizonytalan volt, még egy picit visszavett. Pontosabbat majd május közepén tudunk mondani – tájékoztatott a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének sajtósa, Horváth Vivien.

– A piacok szempontjából se tudunk még egyelőre biztosat. Szabadkereskedelem van, bármi lehet. Az talán látszik, hogy a helyi, minőségi termékek iránt felerősödött a kereslet. De az is biztos, hogy idén még nagyobb hangsúly lesz azon, hogy egy-egy termelőnek van-e, lesz-e biztosnak mondható piaca, azaz szerződött partnere. Kiemelt szerepet kap a minőség, ahogy ezt már évek óta tapasztaltuk.

A gazdálkodóknak törekedniük kell arra, hogy pultálló fajtákkal dolgozzanak.

Hírportálunk kérdésére, hogy a határzár a napszámosok tekintetében okoz-e a gazdálkodóknak nehézséget, a sajtószóvivő elmondta, kezdetben tartottak a létszámhiánytól a dinnyések.

– Egyelőre az látszik, hogy sokan maradtak otthon, netán munka nélkül, vagy átmenetileg fizetés nélküli szabadságon, így általuk megnövekedett a helyi munkaerő. Velük most megoldják a munkákat a földeken.