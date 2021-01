Már a megyei kisboltokban is mehet az e-fizetés

Az idei évtől valamennyi online kasszát használó kereskedő köteles elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani a vásárlóinak. Az adatok alapján nagyjából hatvanezer online pénztárgép mellett kellett megteremteni az elektronikus fizetés lehetőségét januárig.

Az online pénztárgéppel rendelkező kereskedőknél az év első nyolc ­hónapjában a készpénzes fizetés átlagértéke 2762 forint volt, miközben bankkártyával ennek több mint kétszeresét, 6354 forintot költöttek a ­vásárlók – írta a Világgazdaság. Számos kutatás azt mutatja, hogy az ügyfelek 15-20 százalékkal többet költenek a kereskedőknél, ha nem kell figyelemmel lenniük arra, mennyi készpénz lapul a tárcájukban. Minderre a pandémiás helyzet is ráerősít: az emberek inkább használják vásárlásra a plasztikjaikat, mint a készpénzt. Az online pénztárgépes adatok azt mutatják, hogy augusztusig a készpénzes vásárlások darabszáma 36 százalékkal esett vissza (ebben a járvány miatti boltzárások is közrejátszhatnak). Eközben a kártyás vásárlások száma csak tíz százalékkal csökkent, az így elköltött összeg pedig még emelkedni is tudott éves összevetésben.

Tyetyák Magdolna, a megyében húsz üzletet működtető Élésker Kft. ügyvezetője is arról beszélt, hogy bankkártyás fizetéskor többet hagynak a kasszánál a vevők, és tapasztalata szerint, míg kisebb összegeket inkább fizetnek készpénzzel, a nagyobb, néhány ezres tételek kiegyenlítésére viszont már a kártyás teljesítés a jellemzőbb. Elmondása alapján az üzleteik, partnereik felkészültek az elektronikus fizetésre, és tudomása szerint a bankkártyás fizetés, a POS-terminál használata a jellemző.

Lehetőség van ugyanis más elektronikus fizetési megoldásra is, az e-fizetés ma már nem csak a bankkártya használatát jelenti. Hazánkban a világon elsőként tavaly márciustól él az azonnali átutalás: a hét minden napján, öt másodpercen belül teljesülnek a 10 millió forint alatti átutalások. Ezzel a sebességgel pedig már a kereskedelmi egységekben való fizetésre is alkalmas a megoldás. Ezt hangsúlyozta Czibula Zoltán, az ALFA KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület igazgatója is, aki elmondta, a kártya mellett többféle megoldás is szóba jöhet, és bár az e-fizetés lehetősége költségekkel jár a kiskereskedők számára, érdemes azt biztosítaniuk, mivel az több vevőt és vásárlást jelent, így az elektronikus fizetési megoldások használatára buzdítanak.

Békéscsabán az egyik lakótelepi kisbolt tulajdonosa eddig nem használt POS-terminált, elmondása szerint visszajáró vevőköre van, így mindenki tudta, hogy csak készpénzzel lehetett fizetni, ráadásul pár lépésnyire tőle bankautomata is van. Ő úgy fogalmazott, nem számít arra, hogy többet költenek majd nála, de vélhetően a készpénzhasználat visszaszorul. A bolt egyik vevője tőlünk hallott a lehetőségről elsőként, ő úgy fogalmazott, hogy bár nála mindig van készpénz, eddig ha lehetett, akkor kártyával fizetett, a bankjegyeket pedig az olyan helyekre tartogatta, ahol erre nincs mód.