Mankóval ütötte meg az idős férfi fejét

Egy év hat hónap, három év próbaidőre felfüggesztett börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Gyulai Törvényszék csütörtökön azt a férfit, aki egy 68 éves férfit annak mankójával megütött. Az idős ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett el, amelyek közvetetten életveszélyesnek minősültek. A bíróság kötelezte a vádlottat a több mint 157 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére is.

A vádiratot dr. Rozgonyi-Szabó Éva főügyészségi ügyész ismertette az előkészítő ülésen, ami később tárgyalással folytatódott. Mint megtudtuk, a Békés Megyei Főügyészség Cs. R. vádlottal szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat.

A vádirati tényállás szerint a vádlott és az anyja gondoskodott a sértettről. A 68 éves férfi betegségei miatt csak két mankó használatával tudott közlekedni.

A vádlott és a sértett 2018. január 17-én este alkoholt fogyasztott, majd 22 óra körül elkezdtek egymással veszekedni. A vádlott bement a szobába, ahol a sértett ült, majd a sértett felszólította a vádlottat a ház elhagyására. Ekkor a sértett egy alkalommal megütötte a vádlottat, azonban ettől az ütéstől a vádlottnak sérülése nem keletkezett. Ezek után a vádlott azonnal felkapta a sértett egyik mankóját, majd azzal egyszer, közepes erővel fejen ütötte a sértettet.

Az ütéstől a sértett olyan sérüléseket, többek között koponyatörést szenvedett el, amelyek közvetett életveszélyes sérülésnek minősülnek. A cselekmény miatt a vádlott anyja segítséget kért egyik szomszédjuktól, aki értesítette a rendőrséget. A vádlott, Cs. R. elismerte bűnösségét, amit a bíróság végzésben rögzített.

Az ítéletet és annak hátterét dr. Mázor Róbert bíró ismertette. Egyebek mellett kitért arra, hogy a vádlott a bűncselekményt megelőzően pontosan meg nem állapítható mennyiségű frontin nyugtató gyógyszert és alkoholt is fogyasztott, ahogy arra is fény derült, hogy a sértett megbocsátott a vádlottnak. Figyelembe kellett venni ugyanakkor azt is, hogy a vádlott védekezésre képtelen személyt bántalmazott, hiszen az idős férfi két mankóval közlekedett, tehát gyakorlatilag nem volt esélye arra, hogy ellenálljon egy támadásnak.

A sértett hat héten túli sérülést szenvedett, a vádlott pedig közvetett módon életveszélyt okozott és maradandó sérülést okozott, ami még akkor is igaz, ha a 68 férfi maga nem ment el a korrekciós műtétre. Ugyanakkor ez önmagában nem védekezés, hiszen ha Cs. R. nem csap le rá a mankóval, a sérülés sem következik be.

Dr. Mázor Róbert kitért arra, hogy a bíróság a büntetés kiszabása során egyebek mellett enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott beszámítási képességeinek enyhe fokú korlátozottságát, a beismerést és azt, hogy a sértett megbocsátott bántalmazójának. Súlyosbító körülmény volt például az ittasság és a gyógyszer-fogyasztás, illetve, hogy hazánkban megszaporodtak az élet elleni testi sértések. Mindezek miatt a bíróság szabadságvesztés kiszabását tartotta megfelelőnek, de úgy találta, hogy annak próbaidőre való felfüggesztése is elegendő hatással bír a vádlottra.

A Gyulai Törvényszék határozott arról is, hogy ha valami oknál fogva mégis szabadságvesztést kell elrendelni, akkor a férfi a büntetés kétharmadának letöltése után bocsájtható feltételes szabadságra. A Békés Megyei Főügyészség tudomásul vette a döntés, a vádlott, illetve védője ugyancsak elfogadta a bíróság határozatát. A férfi a bűnügyi költségekre részletfizetést kért, de az ítélet többi része jogerős.