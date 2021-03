Manczúr Mihály visszaemlékezése bemutatja a szovjet hadifogság pokoli időszakát

A sakálok birodalmában címmel írt sokrétű és részletes visszaemlékezést szovjet hadifogságban eltöltött éveiről és szökési kísérletéről Manczúr Mihály. A család megosztotta a könyvnek is beillő, 133 oldalas, lebilincselő, izgalmas, sokszor drámai elbeszélést lapunkkal.

Nagyapám mintegy négy évet töltött el szovjet hadifogságban. Amikor tudott, küldött leveleket feleségének, a nagymamánknak, majd mintegy három évtized múltán, 1979-ben azok és személyes élményei alapján írta meg A sakálok birodalmában című visszaemlékezését – mondta el Rózsáné Kovács Márta békéscsabai óvodapedagógus, Manczúr Mihály egyik unokája, aki a családdal közösen döntött úgy, hogy megosztja hírportálunkkal a különleges memoárt.

Mint elárulta, nagypapája sok levele nem ért célba időben, de például egy 1947-es karácsonyi üzenet igen. A magyarbánhegyesi Manczúr Mihály számára a rengeteg megpróbáltatás mellett azért is volt különösen nehéz a fronton és a fogságban eltöltött időszak, mert bevonulása után született meg kislánya, akit csak hazatérése után, négyévesen láthatott először. Ahogy említettük, az 1947-es karácsonyra írt levelek időben megérkeztek, és az édesapa korábban fotót is kapott otthonról feleségéről és kislányáról, Rózsáné Kovács Márta édesanyjáról.

Iszonyatos robbanásra ébredtek éjfélkor

Manczúr Mihály, a 19. gyalogezred III. zászlóaljának, 9. százada III. szakaszának tagjaként 1944. november 14-én került a szovjetek fogságába. Katonatársaival Ungvár és Csap között jelentős vasútvonalat védtek. A fogságba kerülést követően Tiszaágtelekre kísérték őket, ahol egy iskolában helyezték el a foglyokat. Ott katonaköpenyéből és sátorlapjából rögtönzött kis éjszakai vackot magának, és azon hajtotta álomra a fejét. Éjfélkor iszonyatos robbanás rázta meg az épületet, a német nehéztüzérség eltalálta a mellékszárnyat, de megúszták.

A magyar foglyoknak nehéz és mocskos munkát kellett végezniük, egy sáros földutat kellett járhatóvá tenniük a szovjet csapatok számára. A sarat lapátolták, majd az útra szénát és szalmakazlakat hordtak terítéknek. Jó ideig nem kaptak enni, később a környező településeken élő magyar családok adtak össze nekik egy kondér főtt burgonyára valót. „Nem volt abban más csak víz és só, de akkor nagyon finom volt” – írta a memoárban Manczúr Mihály.

Fekete kenyér és két szem kockacukor ebédre

Az élelmezést jól jellemzi, hogy akadtak napok, amikor némi fekete kenyeret, meg két szem kockacukrot adtak nekik ebédre. Később Kisgejőcre kísérték őket. Útközben szovjet tüzérek futottak eléjük, akik nagyon sok mindent, karórát, sátorlapot, pokrócot, köpenyt is elvettek tőlük, néhányuktól pedig még a derékszíjat és a bakancsot is. Itt még egy csűrben éjszakáztak, de legközelebbi szállásukon, Ungváron már szabad ég alatt kellett aludniuk a novemberi hidegben.

„Mi, barátok hárman összebújtunk, mint ahogyan a malacok szoktak, s melengettük egymást” – idézte fel ezeket az órákat Manczúr Mihály. Másnap végre normális ételt, borsógulyást és egy-egy kiló kenyeret kaptak, majd kőkemény menetelés kezdődött, esőben, sárban, hidegben, étlen-szomjan. A fiatal apuka feleségére, kislányára – akit még nem is láthatott –, idős, beteg szüleire, testvéreire gondolt. Közben pedig újra kifosztották őket a szovjetek, elvették például a bakancsát, ami helyett legalább kapott egy rosszabbat. „Képzeletben jobbnál jobb ételeket főztünk” – folytatta az elbeszélést, utalva arra, hogy még két napig nem kaptak enni. A tiltás ellenére több katona az árkokból ivott, ami azért sem volt biztonságos, mert korábban többen ott könnyítettek magukon, az eső ugyan elfedte a fekáliát, de a fertőzésveszély létezett. Volt, hogy egy iskola tantermében szállásolták el őket olyan zsúfoltan, hogy lefeküdni sem tudtak, állva, a hátukat egymásnak vetve „pihentek”. Nagy nehezen megérkeztek Szolyvába egy háromszoros tüskedróttal körülkerített fogolylágerbe. Itt mondta el először egy orvos-ezredes nekik, hogy a háború vége előtt ne számítsanak arra, hogy hazakerülnek.

A talpraesett bánhegyesi fiatalember előbb bekerült krumplipucolónak, ami némi pluszételhez juttatta őket, majd egy földijének köszönhetően a favágóbrigád tagjai lettek barátaival, ami javulást hozott a helyzetükben. Nem sokkal később tífuszjárvány ütötte fel a fejét, naponta 18–20 ember is meghalt, állandó jelleggel tizenhat jól táplált ember ásta a sírgödröt, s az oltóanyag csak három hét múlva érkezett meg.

Grúzia területére vitték a foglyokat

Később Lengyelország érintésével, 1945 áprilisában érkeztek meg vonattal a Grúziában található Misseri fogolylágerhez, ahol háromszoros tüskedróttal körülkerítve, reflektoros őrtornyokkal ügyeltek rájuk. Egy hatalmas, kétemeletes barakkban kaptak szállást. Az első napok kellemes meglepetéseként amerikai konzervet kaptak enni, két hétig nem volt munka, háromszori étkezés viszont igen. Aki valahogy nem tudta megmenteni, attól minden családi fényképet, levelet elvettek, és azokat máglyán elégették. Mihálynak sikerült megőriznie a kislányát és feleségét ábrázoló fotót, ami később még sokat segített neki.

A kemény katonák közül sokan megkönnyezték, hogy emlékeik a lángok martalékává váltak. A lágerparancsnok középtermetű, alattomos, önmagával meghasonlott ember volt, aki sosem nézett a másik szemébe, amikor beszélt hozzá.

Önkéntesen vállalt munka, veréssel

A foglyokkal aláíratták, hogy önként vállalják a munkát, amivel a viszonylagosan normális viszonyok megszűntek, verték őket, gyakran étlen-szomjan kellett több napot is eltölteniük. A mintegy hétszáz magyart két századra osztották. Az egyik élére egy önmagát betörőnek valló férfit neveztek ki, a másik vezetését egy lókupecre bízták. Ha kaptak enni, akkor olyan moslékot, amit itthon a disznóknak adtak. Cukor nélküli teát bármennyit ihattak ugyan a lágerben, de csak azért, mert a víz fertőzött volt. „Két-három hét alatt csontvázemberekké lettünk”. Többfajta munkát osztottak rájuk, egy helyen a földcsuszamlástól kellett óvniuk a vasutat, egy másik részen gyors folyású folyócska gyöngítette a vonatpályát, ennek veszélyeit kellett elhárítani, míg az állomáson egy dombot kellett eltávolítaniuk.

Mindhárom munka komoly fizikai igénybevétellel járt együtt. Manczúr Mihály valamennyi helyen dolgozott, akadt, ahova eleve hordágyat is vittek magukkal, mert annyian dőltek ki. Hétfőtől péntekig reggel 7-től este hatig dolgoztak, szombaton délig, majd fürdés, fertőtlenítés, poloskairtás, beretválkozás következett. A vasárnap szünnap lett volna, de a századparancsnok mindig talált nekik valamit, hogy ne pihenhessenek. Később derült ki, hogy olaj, zsír, hús és cukor is járt volna a foglyoknak, de azt lenyúlták. A 175 centi magas férfi ekkorra mindössze 45 kilót nyomott.

A hegyoldalban dolgozók közül rövid idő alatt harminchatan meghaltak, őket névtelen sírokba temették el. Nemsokára neki is komoly egészségügyi problémái akadtak, a bakancs felsebezte a lábát, amelyen több seb és egy diónyi lyuk is képződött, mégsem utalták a gyengélkedőbe, mivel az megtelt. Kénytelen volt ájulást színlelni, mert érezte, hogy nagy baj lesz, így mégis bekerült a gyengélkedőbe.

Kötszer nem lévén, krepp-papírral kötötték be a gennyesedést, ami át is itatódott. Már az is felmerült, hogy le kell vágni a lábát. Szerencsére érkezett egy igazi orvos, aki meggyógyította, és még azt is elintézte, hogy a közeli gazdaságba járjon ki több társával dolgozni, ahol sokkal jobb sorsuk volt. Citromot szüreteltek, háromszor kaptak enni, és még a tengerben is megfürödhettek. Miután azonban összeszólalkozott egy katonával, földkitermelésre osztották be, amiről tudta, hogy akkori állapotában nem bírná ki, ezért úgy döntött, inkább megszökik.

Kalandos szökés, majd hazatérés

Így egy napon, a munka előtt bevetette magát a dzsungelbe, majd egy szedermezőn éjszakázott, ahol arra ébredt, hogy sakálok veszik körül. A férfi célja egyébként az volt, hogy a több száz kilométerre található török határhoz gyalogoljon, és ott átjusson valahogy. Eleinte dióval és vadalmával csillapította az éhségét, majd sokat kockáztatva betért családokhoz, amelyek többsége kedvesen fogadta, enni adtak neki, és többször szállást is éjszakára. Mindenkire nagy hatással volt, amikor megmutatta felesége és kislánya fotóját. Ennek ellenére tizenegy nap után elfogták, és Szuhumi érintésével visszavitték az eredeti fogolytáborba, ahol egy földbe vájt bunkerfogdában helyezték el. Naponta vagy három deci levest, vagy 100 gramm kenyeret és némi vizet kapott. Az úgynevezett gyóntatóhelyiségben a hadnagy a földre ültette, majd úgy megrugdosta, hogy a bordája tört, kezét nem tudta felemelni sem. Később több másik lágerbe vitték, majd Tbiliszibe helyezték át, ahol repülőgyár is működött. Ott először udvari munkát végzett, majd lemezeket, csavarokat kellett kezelniük. Itt még az „átnevelésükkel is megpróbálkoztak, olvasniuk kellett az Igaz szó című magyar nyelven íródott újságot, amiből ők inkább az I betűt lesatírozták. Volt, hogy éjjel propagandafilmet nézettek velük. Az utolsó évben megválasztották szakácsnak, majd 1948. június 15-én indultak Magyarországra.

Hazatérte után ölelhette először magához akkor négyéves kislányát. Sajnos katona édesapja nem élhette meg a hazatértét. Új, kőkemény élete kezdődött, de már itthon, szerettei között. Manczúr Mihály szép kort élt meg, három lánya, hat unokája nagy szeretettel vette körül. Még életében nyolc dédunokája, majd miután elhunyt, még három dédunokája született.