Makettek százait állították ki Békéscsabán

A tavalyi, negyed évszázados jubileumi után idén is megrendezték a csabai Nemzetközi Makett Kiállítást és Versenyt a hétvégén a Csabagyöngye Kulturális Központban. Az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű eseményére több száz kisebb-nagyobb miniatűr érkezett.

Bodó Imre, a szervező Körös Makett Klub vezetője elmondta, évről évre egyre többen látogatnak el a versenyre, és most is több száz makettet hoztak el Békéscsabára. – Idén is mindenféle makettel érkeztek a kiállítók, vannak például repülők, harcjárművek, autók, hajók, motorok és különféle figurák, de különlegességek is: több ezernyi gyufaszáldarabból épített régi, magyar nevezetességeket is láthatnak az érdeklődők – árulta el. Mint kiderült, ez utóbbiak között a résztvevők felfedezhetik a Kiscsákói Geist kastélyt is, melyet Szűcs Pál nyugalmazott rendőr alezredes épített fel több mint 15 ezer gyufaszálból.

Mint megtudtuk, az idei 26. Nemzetközi Makett Kiállítás és Verseny két kiemelt kategóriája a MiG-29-es vadászrepülőgép, valamint a 150 éves magyar tűzoltóság. Előbbivel kapcsolatban Bodó Imre elmondta, éppen tíz esztendeje nyugdíjazta a magyar honvédség az elfogó-vadászt, ennek apropójából mutatták be miniatűr formában a gépeket, és előadással is készültek. A rendezvény keretében Peszeki Zoltán vadászpilóta tart majd előadást vasárnap délelőtt, emellett látvány makettezés, airsoft fegyveres bemutató és makett börze is várja az érdeklődőket.