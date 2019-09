Magzatkiemelés – ahogy a mindennapokban, az orvosok megoldották

Az Országos Mentőszolgálat mentési versenyt rendez évente, az idei volt a 4, aminek Bükkszék adott otthont a hétvégén.

Több kategóriában lehetett nevezni (kivonuló mentők, mentésirányítók, társszervek, mentőtiszt- és orvostanhallgatók, mentőápoló tanulók, sürgősségi osztályok, elsősegélynyújtók). 75 csapat 500 versenyzője állt rajthoz. Orosházi siker született.

Az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulás Központi Orvosi Ügyeletének a csapata 2. lett sürgősségi kategóriában. A dr. Dankó Alpár, Fazekas Tamás, Mátyási Károly, dr. Imre Gábor alkotta csapat olyan gárdákat utasított maga mögé, mint a debreceni klinika, vagy a dél-pesti kórház kollektívája.

– Sok időnk nem volt közösen gyakorolni a mindennapok sűrű munkahelyi feladatai mellett, de igyekeztünk. A 10 pálya nagyon nehéz volt, szakmailag komoly kihívást jelentett mindegyik – mesélt a részletekről dr. Dankó Alpár.

Az első feladatban elrabolták csapatukat a terroristák, akik olyan bizalmatlanok voltak, hogy meglőtt társukat az orvoscsoport (megkötözve, bekötött szemmel) vaktában, szóbeli utasításokkal próbálta közvetítőn át ellátni. Volt betegosztályozás játékosabb formában, de komolyan. Kellett újraéleszteni erdőben, egy 37. hetes terhes nő medencébe esett, meghalt, magzatkiemelést kellett végezniük a helyszínen. Egy lángossütőben robbanás történt, a lángost készítő ember megégett, el kellett látniuk, ahogy a fának hajtott, összetört autóst is. Fizikai teljesítményükről is számot kellett adniuk: 60 kilós hordágyat cipelve kellett futni, majd újraéleszteni. A tíz kemény feladat nem csak szakmai, de mentális és fizikai teljesítménynek se volt utolsó.

A másik orosházi csapat, a kistérségi kollektíva tagjaiból verbuválódott, a munkahelyi elsősegélynyújtó kategória lényege az volt, senkinek nem lehet egészségügyi végzettsége. A XII. helyen végeztek a Fazekasné Nagy Éva, Kunstár Tibor, Deákné Takács Mária, dr. Dankóné Kara Viktória alkotta csapat tagjai.

– Olyan élményben volt részünk, hogy eldöntöttük, jövőre jövünk, nevezünk, sokkal alaposabb felkészüléssel sokkal előkelőbb helyen végzünk – ezt a verseny végén nyilatkozta Fazekasné Éva, aki azt is elárulta, nagyon nehéz volt, de rengeteget adott mindannyiuknak a verseny. Kategóriájukban is volt közlekedési baleset, vaddisznótámadás az erdőben, idegen testet nyelt csecsemőt is el kellett látniuk, meg sav marta sérültet. Fizikai felkészültségüket falmászással tesztelte a zsűri.