Magyar mesehősökből nyílt kiállítás a Csabagyöngye Kulturális Központban

Zalai Erika alkotásaiból nyílt kiállítás kedden délelőtt a Csabagyöngye Kulturális Központ előterében.

Zalai Erika mesehősök iránti rajongása már gyermekkorában elkezdődött, hiszen az édesapja nagyon sok mesét olvasott neki, a hősöket gyakran el is készítették közösen régi ruhákból, textilekből. Innen ered a kiállítás ötlete is, melyre olyan figurákat készített el, amelyeket a magyar népmesékből ismerhetnek a gyerekek: a Csillagszemű juhász, Fehérlófia, Tündér Ilona és Árgyélus királyfi is megelevenedett a kezei között. Az elkészítésük során próbál különféle tradicionális anyagokkal dolgozni.

– Gyapjúszövetből van a a juhásznak a cifraszűre, alatta pedig pamutvászonnal dolgoztam. A királyi figuráknál bársonyt, illetve selymet használok. Nagyon szeretem a természethez közelálló anyagokat, hiszen ha már csak részben tartalmaznak ilyen anyagokat a különféle mesehősök, akkor sokkal jobb a tapintása és szerethetőbbek lesznek a gyerekek számára – árulta el Erika.

Gyerekkora óta Tündér Ilona és Árgyélus királyfi a kedvenc meséje. Tündér Ilona volt az ideállja, így félve kezdett neki az elkészítéséhez.

– Mindig elképzelünk valamit, mely alapján próbáljuk megjeleníteni az alkotásokat. Aztán, mikor elkészült, akkor örültem neki, hogy kicsit sikerült megközelíteni azt, amit gyerekkoromban elképzeltem.

A kiállítással szeretne kedvet csinálni a mai gyerekeknek és szüleiknek, hogy olvassanak magyar népmeséket, merjenek közösen alkotni, hiszen ez a mesevilág az egyik legszebb és leggazdagabb a világon.

A mesehősök március 31-ig tekinthetőek meg.