Ma is őrzik az emlékfák Sissi történetét Békés megyében

Sissiről, azaz Erzsébet királynéról, a magyarok nagyasszonyáról és megyénkhez fűződő vonatkozásokról tartott előadást Szelekovszky László nyugalmazott természetvédelmi főtanácsos csütörtökön Békéscsabán, a Lencsési könyvtárban. A szakember mintegy harminc éve kutatja a témát, és ezúttal is számos érdekességet osztott meg hallgatóságával.

– Állandóan visszatérő kérdés, hogy mi ösztönöz a kutatásra. A válasz valójában egyszerű: hozzám minden olyan történelmi személyiség közel áll, aki szereti Magyarországot – szólt indíttatásáról a szakember. Elmondta: Erzsébet királyné szerette hazánkat, Bécsben nem is érezte jól magát, itt viszont igen. Nem véletlen, hogy a magyarok királynéja elnevezéssel illették. Ferenc József és Sissi kapcsolata egyébként valóban úgy indult, mint egy romantikus történet: egymásba szerettek, illetve egyes vélemények szerint az uralkodót babonázta meg Erzsébet szépsége.

– A történelmünk talán legnépszerűbb királynéjáról készült film azonban nem mindenben fedi a valóságot, bár maga az alkotás és a főszerepet játszó Romy Schnedier is gyönyörű volt, a történelmi tények azonban sokkal összetettebbek – tette hozzá kiegészítésként Szelekovszky László. A romantikus pillanatokból korántsem volt olyan sok, mint a filmben, Sissi sorsa a bécsi udvarban egyáltalán nem alakult kedvezően. Ferenc József édesanyjával, Zsófiával nem árultak egy gyékényről.

Sokan a külpolitikai és hadi helyzet mellett kiemelt szerepet tulajdonítanak Erzsébetnek abban, hogy az 1867-es kiegyezés létrejöhetett. A történelmi jelentőségű esemény megszületéséért valóban rengeteget tett, miközben sosem rejtette véka alá a magyarok iránti rokonszenvét sem.

– Gróf Andrássy Gyula a rajongója, a hódolója volt, de nem úgy, ahogy azt sokan gondolják – fogalmazott Szelekovszky László. – Sissi mellesleg még ha akart volna, akkor sem járhatott volna tilosban, mert a királynét még éjjel is hárman figyelték.

Az előadó szólt Békés megyéről is. Ferenc József és Sissi 1857. május 26-án megtekintette a nagy árvizet követő gátépítést a megyében. A Doboz-Szanazug és Békés közötti meder kialakítását szemlélték meg. Tiszteletükre hét kőrist és egy tölgyet ültetett az Árvízmentesítő társulat Erzsébet királyné emlékfái felirattal, ami ma is hirdeti az uralkodópár látogatását. A dobozi ligetben is több tölgyfát helyeztek ki a vizit tiszteletére, míg onnan délre, a Fekete-Körös medrében tíz, ma védettség alatt álló fehér nyárfát telepítettek. S még folytathatnánk a sort, hiszen számos helyen történtek hasonló telepítések. A látogatásnak köszönhetően számtalan fogoly kapta vissza a szabadságát, és az elkobzott javak visszaadása területén is kedvező fordulat következett be.

A látogatás során Sissit és a császárt a 8 éves árva Wenckheim Krisztina fogadta május 25-én Szabadkígyóson, az ó-kígyósi öreg földszintes kúriánál erre az alkalomra kialakított diadalív mellett. A pár innen Gyulára ment, ahol az Almásy-kastélyban szálltak meg. Amerre Sissi járt, megpihent vagy megszállt, a tiszteletére mindenütt fákat ültettek. Okány határában állt a híres kocsányos tölgy, az Erzsébet-fa, amely mintegy 15 éve száradt ki.