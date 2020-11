Luca gömbökkel díszítette a kovácsháziak karácsonyfáját

Az adventi készülődés látványos Mezőkovácsházán is. Kikerült a Kalocsa Róza Művelődési Központ elé a karácsonyfa, amire bárki tehet díszt. Az első önkéntes egy kislány volt.

Mezőkovácsházán, a Kalocsa Róza Művelődési Központ is felállította a fenyőfából átváltozott idei karácsonyfát. Az intézmény előtt hirdeti, közeleg az ünnep. Úgy gondolták az ott dolgozók, megkérik a lakosságot, hogy ha arra járnak, tegyék színesebbé a város karácsonyfáját.

Varga Luca már elmondhatja, ő is díszítette a mezőkovácsháziak idei karácsonyfáját. A pillanatot édesanyja örökítette meg.

– Ha megyünk sétálni, a művelődési ház környékén is szétnézünk és viszünk magunkkal díszt – ebben maradtunk Lucával – mondta el Vargáné Gillich Szilvia.

– Örömmel vette elő a díszeket, amikből kettőt kiválasztott, olyanokat, amiket még én, lánykoromban kaptam és én is azokkal díszíthettem a karácsonyfánkat – nyilatkozta az édesanya, aki boldogan újságolta, hogy milyen öröm volt látni kislánya mosolyát, amikor feltette a díszeket a város karácsonyfájára.

Luca elsős, most otthon tanul, anyukája segít neki, s közben, lazításként kreatívkodnak is. Barbis korszakát éli a kislány, így a babának is tankönyvet készítettek.

Más látványosság is fogadja a mezőkovácsháziakat: Hégelyné Szél Krisztina vezetésével a katolikus templom előtt elkészítették a város adventi koszorúját. A betlehem is várja az arra sétálókat, sőt, a fények is az adventi várakozásra hangolnak.