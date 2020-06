Lovaskocsis bolondozás volt Bucsán

Közel harminc bucsai nyolcadikos tanuló, egy általuk csak bolond ballagásnak nevezett, vidám, jó hangulatú, jelmezes falujárással búcsúzott az iskolától, a településtől, pénteken.

A fiatalok aznap délelőtt tíz órától az iskola előtt gyülekeztek, volt, aki kalóznak, más szuperhősnek, de olyan is, aki anyókának öltözött be. Miután mindenki megérkezett, két lovaskocsira ültek, és körbejárták a falut, elköszöntek az óvodától, az alsó tagozattól és az önkormányzattól is.