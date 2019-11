Lovas Mikulásozással kedveskedtek a polgárőrök Békéscsabán

Ismét megtartották az immáron hagyományosnak számító Mikulásozást a Békéscsabai Fényesi Tanyák Polgárőrség és a Dobozi Polgárőr Egyesület lovas polgárőrei szombaton délután.

Nógrádi Csilla, a Békéscsabai Fényesi Tanyák Polgárőrség Közhasznú Szervezet elnöke hírportálunknak elmondta, a kezdeményezés több célt szolgál. Egyrészt, szeretnék kicsit színesebbé tenni, egy kis édességgel feldobni a területen élők számára az őszi szürkeséget.

– Emellett felhívjuk a figyelmet arra is, hogy itt vagyunk, számíthatnak ránk, számíthatunk egymásra – folytatta a gondolatot. – Természetesen ezen kívül a polgárőrség munkáját is bemutatjuk, népszerűsítjük.

A tapasztalatok egyébként azt támasztják alá, hogy a lakosság jó néven veszi a lovas polgárőrök, Csilla és Liker Zsanett Sára jelenlétét, rendszeres, napi akár 5-6 órás járőrözését. A hölgyek duója pedig nem mellesleg olyan részekre is eljut, amelyeket autókkal nehezen vagy egyáltalán nem lehet megközelíteni.

– A visszajelzések szerint visszaesett a falopások, betörések száma. Le is kopogom – tette hozzá Nógrádi Csilla. – Ami bosszant kissé, hogy nem a mi területünkön ugyan, hanem egy közeli sínátjárónál valaki illegálisan rak le szemetet. Emellett a közelmúltban motorosok okoztak bosszúságot azzal, hogy egyebek mellett több hektár ősgyepet tönkretettek, ezzel jelentős kárt okozva a tulajdonosának. A rendőrség is mindig segít, így ha a jelenség nem is tűnt el, de legalább visszaszorult.

A csapatot szombaton Zsanett és Csilla mellett Gajda János, valamint a dobozi lovas polgárőrök, Pécsi Krisztina és Komlósi Ferenc alkotta, s persze a két lovat Tardist és Tündért se felejtsük el.

Pécsi Krisztina elmondta, Dobozon vadászati szezonon kívül az erdőket, illetve leginkább Szanazugot keresik fel.

– Szerencsére a nyugalom a jellemző, de tenni akarunk azért, hogy ez így is maradjon – hangsúlyozta. – Közben pedig a gyerekek körében is népszerűsítjük a lovak szeretetét.

A szombati Mikulásozás a lakosság örömére érintette a legtávolabb eső fényesi tanyákat, az összes utcát, illetve a Lencsési lakótelep egy részét is.