LMP: ne töltsék fel a jaminai bányatavat

Munkálatok zajlanak Jaminában, a Part és a Fiumei utcák által határolt egyik bányatónál.

Takács Péter LMP-s önkormányzati képviselő a helyszínen tartott csütörtöki sajtótájékoztatón azt mondta, a tavat nem feltölteni, hanem megtartani kellene. Hozzáfűzte, a bányatavak Békéscsaba értékei, turisztikai és horgászati szempontból is. Az elmúlt 30 évben több terv született a hasznosításukra, amelyek eddig nem valósultak meg.

A téma, hogy milyen munkák folynak Jaminában, a városi közgyűlés legutóbbi ülésén is felmerült. Takács Péter most azt kéri, hogy a képviselő-testület külön előterjesztésben foglalkozzon az üggyel. Több kérdést is feltett: kié a tó, miért kell feltölteni, mivel töltik fel, ki adta ki minderre az engedélyt.