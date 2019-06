LMP: állítsák le a munkát a bányatónál

Azonnal állítsák le a munkálatokat Jaminában, a Part és a Fiumei utcáknál lévő bányatónál – indítványozza Takács Péter LMP-s önkormányzati képviselő.

A szerdán tartott sajtótájékoztatón emlékeztetett, a bányatavat a mostani tervek szerint körbekerítik, és építésekből, beruházásokból származó, lényegében szennyeződéstől mentes földdel temetik be. Úgy véli, biztos van ésszerűbb megoldás is arra, hogy elhelyezzék a később felhasználható földet. Kiemelte: a bányatónál védett madarak fészkelnek, védett mocsári teknősök is élnek.



