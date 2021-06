Lilába borult a táj, indul a levendulaszüret

Évekkel ezelőtt még leginkább Dél-Franciaország Provence régiójának hatalmas ültetvényei jelentek meg lelki szemeink előtt, ha levenduláról esett szó. Mára már hazánkban, sőt Békés megyében is elérhető közelségbe került a divatos növény. Egyre többen termesztik és egyre több helyen hirdetnek szüretet, júniusban megnyílnak a kertkapuk a látogatók előtt.

Herczeg Aranka 2013-ban ültette első levendulatöveit. A békéscsabai fürjesi dűlőútnál lévő családi kertben azóta már több mint százötven tő virágzik évről évre, odavonzva a méheket, lepkéket és a látogatókat is.

– Nem mindenki teheti meg, hogy a Balatonra utazzon, ezért úgy döntöttünk, évente egyszer mi is megnyitjuk a kapukat és szabadszedéses levendulaszüretet tartunk – árulta el Herczeg Aranka. A vállalkozó hozzátette, enyhe volt a tél, decemberben kihajtott a növény, aztán le is fagyott. Tavasszal nehezen indult a szárba szökkenés, de az öntözés aztán megtette hatását. Aki hétvégén kilátogatott a szüretre, teljes pompájában láthatta a levendulamezőt, sőt a körömvirágokat, a kamillát, a borágót, az ehető rózsákat, sőt a szebbnél-szebb konyhakerti növényeket is.

– Nem permetezzük a levendulát sem, fahánccsal vettük körbe, kézzel gyomláljuk, öntözzük – árulta el a szakszerű vágás bemutatása közben Herczeg Aranka fia, Barnabás, hozzátéve, a növény egyébként szerény igényekkel bír: kavicsos, tápszegényebb, igénytelenebb földben is jól érzi magát.

Juhász Franciska békéscsabai varrónő a szüret után elmondta, a tulajdonost már régóta ismeri, mióta megvan a kertje, azóta „levendulázni” jár is hozzá. Linzert, szörpöt, kis ajándékokat készít majd a lila virágok felhasználásával. Idén Nagy Erzsébet is vele tartott, ő egy alváshoz használatos levendulapárnához gyűjtötte a növényt. Szedés közben receptötleteket is kapott, készülhet otthon az üdítőt és a sütemény.

Herczeg Aranka kiemelte, a levendulát nemcsak szemet gyönyörködtető apró, sötét-vagy világoslila virágai teszik közkedveltté, ez az egyik legkedveltebb gyógy-, fűszer- és dísznövény. Nyugtat, frissít, ellazít. Használják arc-, és testápolásra, illatosításra. A konyhában is kiváló: sütemények, kekszek, szörpök hozzávalója lehet. A vállalkozó legtöbbször levendulazselét, szörpöt és illatzsákot készít belőle. Elárulta: a süteményeknél fontos a mértékletesség, hiszen a növény nagy mennyiségben keserítheti az ételeket. Idén levendulás kávéval, frissítővel és körömvirágos süteménnyel, kézművestermék-vásárral várta a vendégeket.

Újkígyóson is a levendulaszüreté volt a főszerep a hétvégén. Lapunknak Medovarszki Tibor, a Medo Levendula Kert tulajdonosa elmondta, az ültetvény első felét – kétszázötven tő francia levendulát – 2018 őszén ültette a családjával.

– Ezek a tövek mára már elég szépen aratható mennyiséget termelnek. Melléjük került 2019 tavaszán kétszáz tő pannonhalmi angol levendula – avatott be a részletekbe. Hozzátette, azóta nagyon megszerették az illatos virágot, amelyből például szörpöt, teát, illatpárnát vagy éppen olajat is lehet készíteni. A kígyósi levendulásban a most hétvégi volt a második szedd magad akció.