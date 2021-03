Licitálnak a körösladányi Robikáért

Többször beszámoltunk arról, hogy a kétegyházi, jelenleg nyolcéves Dicsa Noémi gyógyulásáért összefogtak az emberek, és ennek is köszönhetően megoldódott, eredményes a kezelése. A családtagokkal közösen dr. Sebes Ábel, Noémi nagybátyja hozta létre az Együtt a Kisangyalokkal Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítványt, mely a Noémihez hasonló sorsú kisgyermekeket is segített. Most egy új, facebookos licittel a súlyos beteg, körösladányi Sipos Robikának gyűjtenek.

Dr. Seres Ábel, az alapítvány elnöke elmondta, Noémi – aki születésétől SMA 1-es gerincvelői izomsorvadásban szenved – túlesett egy műtéten, és továbbra is kapja a szükséges injekciókat. Jól van, már önállóan tud kézi hajtású kerekesszékkel közlekedni. Jár iskolába, másodikos, szépen megtanult írni és olvasni. Az elnök kitért arra, jelenleg egy speciális licittel a hétesztendős, körösladányi Sipos Robikának gyűjtenek. A kisfiú csecsemőkori migráló partialis epilepsziában szenved, ami az epilepsziák legsúlyosabb fajtája. A gyermek a születését követően közel hat hónapig volt kórházban, és nyolc hónapos korában annyi életjelet sem mutatott, mint egy újszülött. Hosszú évek munkájának köszönhetően ma már a két kezét fogva szépen lépked, és érdeklődést mutat a külvilág felé. A gyermek édesanyja, Siposné Juhász Andrea úgy fogalmazott: hatalmas lehetőségük adódott azzal, hogy Solymáron, a Nemzetközi Borsóházban a kisfiú komplex terápiában részesülhet. Az első intenzív hetüket napi négy órában január 18-án kezdték meg. Ennek az ára azonban 180 ezer forint. Ez az összeg, sajnos, már megterhelő a családnak, akik kezdetben mindent önerőből fedeztek, de ezt a pénzt nem tudják folyamatosan fizetni. Az Együtt a kisangyalokkal alapítvány ezért segít Robinak, a családnak. Céljuk, hogy egy egyéves terápia költségeire 3,8 millió forintot gyűjtsenek össze a kisfiúnak. Seres Ábel elmondta, az ehhez szükséges jótékonysági licit ötlete Nagykanizsáról származik. Az alapítvány ott is segített egy beteg kislánynak gyűjteni, de a szükséges nyolcmillió helyett „csak" 3,3 millió jött össze. Egy helyi férfi találta ki az árverést, és sikerült előteremteni a pénzt. Ezzel a módszerrel gyűjtenek most a körösladányi gyermeknek is. – Az árverés lényege, hogy az alapítvány Facebook-oldalán tölthetik fel a felajánlott tárgyak képeit a felajánlók. Bármivel segíthetnek, például olyan dolgokkal, tárgyakkal, amik már nekik feleslegesek otthon, de másnak fontos lehet. Az árverés egy-egy felajánlásnál három napig tart, zárása után a posztoló és a nyertes felveszi egymással a kapcsolatot. Megbeszélik, hogy az átadás miként történik, a nyertes pedig az általa ajánlott összeget elutalja 48 órán belül az alapítvány számlájára, ami mindig megtalálható a borítóképen. A csoport linkje: https://www.facebook.com/groups/176681610893000. Az elnök elmondta, segítőkész emberek már nagyon sok tárgyat és szolgáltatást ajánlottak fel, ezek túlnyomó többsége gazdára is talált. A szolgáltatások között szerepel tanórákra felkészítés, a tárgyaknál könyvektől, házilag készített süteményektől, otthon varrt bevásárlótáskáktól új ruhaneműkig, teáskészletekig, játékokig és szilvapálinkáig széles a paletta. Remélik, hogy lesz folytatás Közvetlenül pénzadományokkal is segítenek az emberek Sipos Robikának, a felajánlásokat továbbra is az alapítvány által nyitott bankszámlaszámra várják. Kérik, hogy az „adomány" szó legyen feltüntetve a közleményben. A számlaszám: OTP Bank 11733027-28363516. Seres Ábel szólt arról, miután meglesz – reményeik szerint mihamarabb – Robika kezelésére a 3,8 millió forint, már van egy következő gyermek, akinek elkezdenék a gyűjtést.