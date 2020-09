Levente a tanévnyitón kapta meg a bringát Pusztaföldváron

Annyira más volt az elmúlt tanév. Erre is emlékeztetett a pusztaföldvári általános iskola igazgatója, Hajdúné Kovács Klára igazgató a szeptemberi tanévnyitón. A diákok, tanárok, szülők jelenlétében kihirdették a Nyerj egy kerékpárt program tavalyi győztesét is.

A 2020/2021-es tanévet száz diák kezdte meg kedden Pusztaföldváron. Érkeztek új kollégák, őket is bemutatta az iskola igazgatója, majd a művészeti oktatás kapcsán kaptak információkat a jelenlévők (rajz és tánc tanszakot választhatnak a gyerekek).

A vendégek sorában egyenruhások is helyet foglaltak. Erre adott magyarázatot Kis Rozália, aki az iskolarendőr program koordinátora az Orosházi Rendőrkapitányság illetékességi területén. Elmondta, az előző évhez hasonlóan a helyi iskolásoknak ismét meghirdette a Nyerj egy kerékpárt! közlekedésbiztonsági vetélkedőt az iskolarendőrként is a településen dolgozó körzeti megbízott, Kincses István. Az első év sikerén felbuzdulva folytatta a munkát az iskolával, az önkormányzattal és a szülőkkel karöltve.

A 2020/2021-es tanévnyitón ezért is láthattak a résztvevők egyenruhásokat. Az Orosházi Rendőrkapitányság munkatársai álltak szeptember első napján a diákok elé, hogy elmondják, milyen sikere van s reményeik szerint lesz az idei tanév vetélkedőjének is.

Kis Rozália arról számolt be, hogy a helyi körzeti megbízott, Kincses István a kiváló ötletek embere, s akit ebben sokan segítik. Felhívásával sok diák figyelmét ráirányította már a helyes, balesetmentes közlekedés szabályaira, a kerékpározáshoz szükséges felszereltségre stb. Az volt a célja, hogy minél érdekesebben, a gyakorlatban megtapasztalva hívja fel a diákság figyelmét a megelőzésre.

-Az a célunk, hogy megelőzzük a gyermekbaleseteket. A közlekedési kultúrát a figyelem középpontjába helyezzük. Formáljuk a kerékpáros közlekedés iránti szabálykövető magatartást. Ebben a kis közösségben ez a program kiválóra vizsgázott – mondta a rendőrnő és mindazoknak mondott köszönetet, akik segítik ebben Kincses István munkáját.

Azt már érdeklődésünkre mondta el az iskolarendőr, hogy a kistelepülés minden adottságát kihasználta az elmúlt tanévben, még annak ellenére is, hogy hónapokig online oktatás zajlott.

– Amikor még együtt voltak a diákok, az 5-8. osztályosokkal a parkban jártunk és a község legnagyobb kereszteződésében ismerkedtünk a kerékpározás szabályaival, az elsőbbségadás, a STOP-tábla, a gyalogos forgalom mindennapi életben való jó gyakorlatainak az elsajátításával. Akinek van bringája, azt ellenőriztem, hogy annak a felszereltsége megfelelő-e. Akinek nincs, az az iskolai kerékpárral gyakorolhatott, s ez adta az ötletet nekem, hogy a tesztlapos megmérettetés és a gyakorlati tudnivalók elsajátítása végén a legjobb diák nyerjen egy kerékpárt.

– A képviselő-testület is támogatta az elképzelést, így idén is van boldog nyertesünk – sorolta az előzményeket a körzeti megbízott, aki augusztus végén még egy 6,5 kilométer hosszú, közlekedési pontokkal megtűzdelt bejáráson is tesztelte a versenyben részt vevő fiatalok felkészültségét. Ezután született meg a végeredmény. A tavaly még ötödikes (idén már a hatodik osztály padját koptatja) Széles Levente volt a legeredményesebb a programban, s így ő lett a szuper bringa boldog tulajdonosa. Levente jutalma átvétele után azonnal ki is tolta a tornateremből a csillogó, mindennel felszerelt kétkerekűt és szemrevételezte azt boldogan.