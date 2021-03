Létfontosságú céget irányít a dévaványai származású Barta Attila

Épp most egy éve, hogy a dévaványai származású Barta Attila élete hatalmas fordulatot vett, hiszen a pandémia miatt cégvezetőből Magyarország első számú fertőtlenítőszer-gyártója lett a szegedi Florin Zrt. ügyvezető igazgatójaként. Azóta nappala és éjjele is a munkáról szól, amiből kiszakadva egy pillanatra szívesen számolt be hírportálunknak pályafutásáról.

– Meddig élt Dévaványán és milyen emlékei vannak a településről?

– Dévaványán nőttem fel két testvéremmel, a szüleim ma is ott élnek. Húszas éveim elején költöztem Budapestre, majd Kecskemétre, végül Szegeden telepedtem le, ahol vásároltunk egy vegyipari gyárat. A szüleim kereskedelemben dolgoztak, innen származnak talán az én ambícióim is. Visszagondolva, az egy egészen más világ volt, amiben a gyerekek jóval önállóbbak voltak, mint most, amikor egy 25 éves, kétdiplomás fiatalt az édesanyja visz állásinterjúra. Ehhez képest az én első gyermekkori élményem az, amikor óvodásként ketten gyalogoltunk haza oltás után a testvéremmel, a másfél-két kilométerre lévő házunkba, s ez akkoriban teljesen normálisnak számított.

– Az egészségügy mikor keltette fel az érdeklődését?

– Nagypapám sokat betegeskedett, ezért gyakran járt hozzá a háziorvos. Mivel jó tanuló voltam, ezért minden ilyen alkalmat kihasznált, hogy az orvosi pálya felé tereljen. A bizonytalanság miatt azonban a szakközépiskola mellett döntöttem, ahol belekóstolhattam az egészségügybe. Hamar kiderült, hogy nem az én világom a kórházi munka, ami nekem túl monotonnak tűnt. A gyomaendrődi mentőszolgálatnál azonban eltöltöttem néhány évet, hiszen ez jobban passzolt a jövős-menős, változatos életritmusomhoz­.

– Hogyan került a kereskedelembe?

– A mentőszolgálatnál kevés lehetőség volt a karrierépítésre, mellette másodállásom volt, hogy be tudjam szerezni a munkaruhámat és felszereléseket. Ekkor kóstoltam bele üzletkötőként a kereskedelembe, amiben sokkal jobb megélhetést láttam. Az első általam értékesített termék egy autóillatosító volt, amit háztartási vegyiáruk, kozmetikai és testápolási termékek követtek. Egyre több céget ismertem meg, később magánvállalkozóként folytattam, majd betársultam egy kecskeméti cégbe. Itt már voltak alkalmazottak és telephely is, idővel pedig saját termékek gyártásába kezdtünk. 2011 végére a szegedi Florin Kft. csődbe ment, ekkor határoztuk el, hogy talpra állítjuk. Ez eleinte kemény munka volt, hiszen évente 200 milliós veszteséget termelt a kft. Időközben becsődölt az Egyesült Vegyiművek is Budapesten, ami többek közt az Ultrát és a WU2-t gyártotta, így átvettük az ő termékeik gyártását is.

– Mikor vette át a főszerepet a fertőtlenítőgyártás?

– 2014-től a fejlesztésre és a kapacitásnövelésre fektettük a hangsúlyt, 2019-ben pedig elő volt készítve egy gyárépítés. Egy évvel később jött a koronavírus-járvány, mi pedig azon kaptuk magunkat, hogy az egyetlen olyan fertőtlenítőszer-gyártó cég vagyunk az országban, ami jelentősebb kapacitással rendelkezik. Hirtelen biztosítanunk kellett hazánk fertőtlenítőszer-ellátását, hiszen a pandémia miatt azt mindenhol felvásárolták, és nem érkezett külföldről sem utánpótlás. Így váltunk pontosan egy éve a ma már szinte létfontosságú termék első számú hazai gyártójává. Fő termékünk lett a saját fejlesztésű Brado márka, aminek különböző típusai vannak kórházi és lakossági felhasználásra. Idén pedig azon dolgozunk, például egy újabb gyártócsarnok építésével – közel 2,5 milliárdos nagyberuházás keretében –, hogy ne lehessen többé hiány hazánkban fertőtlenítőszerből.