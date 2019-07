Leszármazottak emlékeztek a legendás gyulai gyáralapítóra

Weisz Mór, az Első Gyulai Cognac-gyár és Pálinkafőzde, valamint a legendás helyi harisnyagyár 100 éve elhunyt alapítójának leszármazottai találkoztak vasárnap délelőtt az egykori Weisz-villában, a mostani Civil Szolgáltató Központ épületében. Az esemény végén Ted Popper, Weisz Mór dédunokája és Alt Norbert alpolgármester emléktáblát avattak a gyáralapító tiszteletére a patinás ingatlan falán.

A rendezvényen Weisz Mór mintegy hatvan leszármazottja vett részt a világ számos tájáról. Alt Norbert köszöntőjében kiemelte, jó látni, hogy a gyulai gyökerekkel rendelkező család mennyire összetartó napjainkban is. Az alpolgármester elmondta, a gyáralapító a város közösségi és gazdasági életében egyaránt fontos szerepet töltött be.

– Gyula iparának megalakulásában elvitathatatlan érdemei vannak – hangsúlyozta, majd hozzátette: amellett, hogy a város legnagyobb adófizetői közé tartozott, a szegényekre is figyelmet fordított, számos elesett embert támogatott. Nyomatékosította, Weisz Mór öröksége termékeny talajra hullott, hiszen leszármazottjai a világ szinte valamennyi részén ott vannak, sikeresek, eredményesen viszik tovább nagy elődjük hagyományait. Lényegesnek nevezte, hogy a család ezúttal Gyulát választotta összejövetele helyszínéül, hiszen – tette hozzá – a leszármazottak közül jó néhányan még nem jártak Magyarországon, illetve a városban.

Sós Imre – aki a város korábbi civil referenseként a Weisz-villa napok megszervezésével sokat tett a tradíciók megőrzéséért – elmondta, Weisz Mór 1890-ben testvérével Weisz Lajossal megnyitotta a cognac- és likőrgyárat, ami a jelenlegi rendőrség helyén volt megtalálható. Az üzem napi 6000 liter kapacitással működött, termékeik több szakmai kiállításon első díjat kaptak, ma is különlegesnek számító készítményeik voltak, több szabadalom is kapcsolódott hozzájuk.

A szakember megbízott kezelője volt a Városi Fogyasztási Adóhivatalnak is, amivel kapcsolatban feljegyezték, hogy mennyire emberségesen látta el a feladatot. 1900-ban több kereskedővel közösen létre hozták a Kötött – Szövött Ruhaipar Rt.-t, a sokak által ismert Harisnyagyárat. A temesvári üzemegységgel kibővülő társaság az 1910-es években az Osztrák-Magyar Monarchia második legnagyobb ilyen gyára volt. Gyulán több mint 500, míg Temesváron mintegy 800 embernek adtak munkát.

Weisz Mór ekkor már a város legnagyobb adófizetőjének számított. Számos tisztséget vállalt, egyebek mellett érdekeltsége volt a Gyula-Simonyifalva Vasút Rt-ben és a Gyulai Izraelita Hitközség alelnökeként is tevékenykedett. Közgazdasági tevékenységéért Ferenc József lovagi rendet kapott. Emellett jelentős adományozója volt intézeteknek, egyleteknek, és magánosoknak, szegényeknek, árváknak, özvegyeknek is segített. 1919-ben életének hatvankettedik évében hunyt el. Sós Imre egy meglepetéssel is készült a családnak az esemény kapcsán.

Ted Popper, Weisz Mór Ausztráliában élő dédunokája lapunknak elmondta, Angliából, Franciaországból, Dániából, Németországból, Japánból, Mexikóból és Uruguay-ból is érkeztek Gyulára leszármazottak, hogy találkozzanak és fejet hajtsanak nagy elődjük emléke előtt.

– Ez az összejövetel lehetőséget biztosított arra, hogy még jobban megismerjük családunk Gyulához kapcsolódó múltját, értékeit. Nagyon örülök annak, hogy a városban ilyen élénken foglalkoznak dédapám munkásságával – hangsúlyozta.