Lendületesen dolgozik a megye egyik legtermékenyebb művésze

A tőle megszokott lendülettel dolgozik legújabb alkotásain Póka György gyulai képzőművész. A megye talán legtermékenyebb, egyben egyik legtöbbet segítő festőegyénisége folyamatosan készíti mára sok ezer darabot számláló „fehér madaras” Teremtés-sorozatát és a „pipacsos képeket” is.

A vírushelyzet egyikünk számára sem könnyű, a mi korosztályunkat pedig különösen sok kihívás elé állítja – mesélte hírportálunk érdeklődésére az alkotó, aki elárulta, hogy természetesen betartja a szabályokat, és boltba csak 9 és 12 óra között, a helyi piacra pedig 9 és 10 óra között jár.

– Egyébként pedig leginkább idehaza tartózkodom, és festészettel foglalkozom – tette hozzá. – Készítem a zománc-, illetve a pipacsos képeket, amelyek 99 százalékát azután el is ajándékozom.

Póka Györgyöt a legtöbben a Teremtés-sorozatról, vagy más néven a „Madaras képekről” ismerik. Az alkotásfolyamnak különleges története van. Mint korábban már írtunk róla, a művésznek jó néhány éve a gyulai evangélikus kistemplomban volt kiállítása, amelyen a sorozat több darabja is szerepelt. Egy gyulai barátja felesége – miközben a képeket nézegette – felkiáltott, hogy ő már látta ezt, amikor jött vissza a halálból. A klinikai halál állapotából hozták ugyanis vissza az egészségügyi szakemberek. Ő mondta, hogy ez a teremtés. Innen kapta a nevét a sorozat. Az első zománcképeket egyébként 1965–66-ban készítette. Ma is megvannak egy blokkba applikálva, madarak akkor még nem voltak rajta. Évtizedekig nem is csinált ilyesmit, amikor megözvegyült, akkor kezdett újra neki, egy kicsit talán a bánat enyhítésére is.

Gyuri bácsi nevével azonban nemcsak a Teremtés-sorozat, hanem az adományozás, a segítőkészség, a tenni akarás is összenőtt. Mint megtudtuk, húsvét előtt a gyulai mentőállomás harminckét dolgozójának, a takarítóhölgytől az állomásvezetőig adott át harminckét festményt.

– Nagyon tisztelem a mentők munkáját, és úgy gondolom, hogy ebben az időszakban különösen megérdemlik az odafigyelést, azt, hogy fejet hajtsunk önfeláldozó tevékenységük előtt – ecsetelte. – Ezt szerettem volna kifejezni a gesztussal is az ünnep előtt.

Póka György emellett az elmúlt évtizedekben rengeteg embernek, intézménynek segített, illetve adományozott alkotásaiból. Ha már egészségügy, akkor érdemes megemlíteni a békéscsabai és a gyulai kórháznak átadott festményeit, de szinte nincs jótékonysági program, amely a képei nélkül kezdődne el.

A művész tevékenységét 2012-ben a Sikeres Gyulai Polgár címmel ismerték el, amit úgy hálál meg, hogy az elismeréssel járó díjat próbálja a helyi, gyermeket vállaló családokkal megosztani. Évek óta minden, a városban világra jött újszülöttnek egy-egy festményét ajánlja fel, emellett, ahol csak tud, segít.