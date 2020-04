Lehet időpontot foglalni, hogy várni se kelljen az önkénteseknek

Tóth Zoltánné, a Vöröskereszt megyei igazgatója elmondta, önkénteseik továbbra is minden napra szervezik a véradásokat az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) békéscsabai területi vérellátójával, valamint a gyulai és orosházi kórház véradóállomásával közösen. A véradások az intézetekben és a településeken, nagyobbrészt a megszokott helyeken történnek.

– A biztonságos véradással kapcsolatban minden információ megtalálható az OVSZ és a Vöröskereszt honlapján – hangsúlyozta Tóth Zoltánné. – Mielőtt valaki segíteni szeretne, tájékozódjon a www.veradas.hu-n. Az applikáció letölthető telefonra, és ez megmutatja, hogy hol van a legközelebbi véradás. Lehet már időpontot is foglalni, hogy várni se kelljen. Arra biztatjuk a segíteni szándékozó önkénteseket, ne féljenek eljönni a véradásra, hiszen szigorúak a véradók és betegek érdekében hozott óvintézkedések.

Tóth Zoltánné kiemelte, a Magyar Vöröskereszt is gyűjt a koronavírus kapcsán a rászorulóknak, erről is minden információ megtalálható a szervezet honlapján (www.voroskereszt.hu). Infografikák készítésével is igyekeznek oldalukon tájékoztatni a lakosságot. Videót készítettek a védőmaszkok helyes használatáról, szórólapokat az óvintézkedésekről. Folyamatosak a felkérések a segítségre, és a megyei Vöröskereszt révén már eddig is nagyon sok adomány eljutott a rászorulókhoz. A felajánlásokat továbbra is várják a [email protected] e-mail címen egyeztetve.