Legyezve csalta horogra a márnát

Különleges, egyben szép fogásról számolt be a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének Facebook-oldala a napokban.

Vass Norbert a közelmúltban a Sebes-Körösön legyezve csalt horogra egy formás, 55 centis, másfél kilós márnát nimfa műcsalival. Mint írták, mindez összecseng azzal a közelmúltban megvalósult, a Körösökön végrehajtott történelmi haltelepítéssel, amelynek során először kerültek márnák a hazai vizekbe.

A márna olyan halfaj, amely ugyan Európában a Pireneusoktól egészen a Dnyeper vízgyűjtőjéig megtalálható – így hazánkban is őshonos –, de eredeti élőhelyein sokfelé megfogyatkozott, miközben egyes területeken még mindig erős, stabil állományai találhatóak. Folyóink homokos, kavicsos, márgás-agyagos mederrészei mindig is ideális élőhelyeket jelentettek számára. A Körösökre ez olyannyira igaz, hogy ezekben a folyókban a márnáknak egy csak itt megtalálható faja, a bihari márna is kialakult.

Mint kitértek rá, folyóink egyes szakaszai ma is megfelelő élőhelyek a márnák számára, de az elmúlt másfél évszázadban a vizeinken végbement és ma is zajló degradációs folyamatok miatt állományaik telepítéssel való segítése számos vízterületen indokolttá vált. Ez a Körösökre szintén elmondható, annak tükrében is, hogy a természetes vízi halászat 2016. évi megszűnése kétségkívül javított a márnák körösi helyzetén.