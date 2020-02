Legendás hintókat készítenek a füzesgyarmati műhelyben

Békés megyében van a világ egyik leghíresebb hintókészítő manufaktúrája. A családi vállalkozás már Kenyába és Chilébe is gyártott, méntelepek, fogathajtók vagy éppen hobbilovasok a vásárlóik. Gondos tervezést követően, a megrendelő igényeinek megfelelően, évente több tucat hintó kerül ki a kezeik közül.

– A vállalkozás Galambos Sándor kovács- és hintókészítő-mester nevéhez fűződik, aki a szakma elsajátítása után a helyi Járműkészítő­ és Javító Ipari Szövetkezetben kezdett, majd az 1980-as évek közepén alapította meg saját műhelyét – mesélt a kezdetekről lapunknak a 2018-ban elhunyt mester fia, Galambos Nándor.

A hintókészítéshez több szakma ismerete szükséges, így aztán kovács-, bognár-, lakatos-, hegesztő-, esztergályos-, festő- és kárpitosmester is a csapat tagja; a műhelyben jelenleg több mint tízen dolgoznak. Galambos Nándor hozzátette, kovácsokat és bognárokat már nem képeznek az iskolák, így ilyen mesterembereket nem könnyű találni. Manufaktúrájukban az idősebb korosztályból művelik ezt a mesterséget, a fiatalokat pedig más szakmákból képzik át, bognárt például egy asztalosként végzett fiatalból faragtak.

Jellemzően egyedi rendelésre dolgoznak, komplett kocsikról nem, de az alkatrészekről vannak rajzok, ezeket a megrendelő megismerheti, majd az elképzelése és a tervek alapján készül el a kívánt hintó. Minden esetben személyesen egyeztetnek, Galambos Nándor úgy fogalmazott, az elsőtől az utolsó csavarig mindent a műhelyben gyártanak le. A hintókészítés folyamatáról elmondta, elsőként a lakatosműhelyben készítik el a vázat, majd típustól függően folytatódik a kocsi sorsa. Tengelyt kap, keretet hegesztenek, majd lassan az időközben legyártott alkatrészek is a helyükre kerülnek. Amikor körülbelül kilencvenszázalékos a készültség, a festők veszik kezelésbe a hintót, majd a kárpitozás is megtörténik. Ha a mesteremberek mindezzel megvannak, akkor az egészet összerakják. Fából szárított kőris és akác, ritkán pedig szil az alapanyag, fémből viszont nincsenek speciális megkötések.

Jellemzően hazai megrendeléseket kapnak, de sokat visznek más európai országokba, köztük keleti szomszédunkba is, viszont kértek már Kenyába és Chilébe is hintókat. Utóbbi helyre, egy ottani lipicai ménesbe négyet gyártottak és szállítottak le egyszerre. Az előbbi esetben pedig egy nairobi esküvőre rendeltek a füzesgyarmati manufaktúrából, itt még a hófehér lovakat is Galambosék biztosították az esküvőre. Általában több hintót rendelnek egyszerre, volt, amikor egy helyre kértek tízet. Egy kocsi egyébként 6-8 hét alatt készül el, de a folyamatos megrendelések miatt az újabb igényeket 2-4 hónapos határidő alatt tudják teljesíteni. Évente 30-35 darab hintó készül a műhelyben, és eddig nagyságrendileg ezret készítettek el.