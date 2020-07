Látványosan megújul a gyulai Almásy-kastély kiskastélyszárnya

Elérte az ötvenszázalékos készültséget a gyulai Almásy-kastély kiskastély­szárnyának felújítása. A körülbelül egymilliárd forintos fejlesztés részeként az épületben rendezvény-, ­illetve báltermet, valamint gasztrotörténeti bemutató-­ és látványkonyhát alakítanak ki.

Az építőmesteri munkák jól haladnak, a teljes beruházás meghaladta az 50 százalékos készültséget – nyilatkozta hírportálunknak a helyszínen dr. Görgényi Ernő polgármester és Molnár Csaba, a fürdővárosi polgármesteri hivatal mérnöki osztályának vezetője. Mint megtudtuk, az elmúlt hónapokban komoly gépészeti és szigetelési munkák zajlottak. Kialakították az aljzatokat, a csövezést, homlokzati rekonstrukció történt, falakat építettek, illetve gipszkartonoztak a szakemberek. Folyamatban van az ablakszárnyak gyártása, a tokok javítása, valamint az ajtóbélletek beépítése is elkezdődött.

– A beruházás látványosabb szakaszához érkeztünk – hangsúlyozta dr. Görgényi Ernő, aki kérdésünkre szólt arról is, hogy a kivitelezés október 6-ra fejeződik be. A fejlesztéshez kapcsolódik egy nagyszabású eszközbeszerzés is, hiszen a közösségi teret, valamint a gasztrotörténeti látványkonyhát is be kell rendezniük. Székeket, asztalokat, konyhai eszközöket, csatlakozó okoseszközöket, például tableteket, valamint a ruhatárhoz szükséges tárgyakat egyaránt vásárolnak majd. Az említett interaktív elemek a gasztrotörténeti részhez fognak kapcsolódni.

– Volumenében kisebb lesz ezek száma, mint az Almásy-kastély fő szárnyában. Ez az épületrész ugyanis elsősorban közösségi térként funkcionál majd – tette hozzá dr. Görgényi Ernő. – Az Almásy-kastély Látogatóközpont megnyitása után rendszeresen jelentkezett az igény lakodalmak, konferenciák, hangversenyek, színházi előadások, magáncélú rendezvények megtartására – folytatta a gondolatot a polgármester. – A főépület térszerkezete azonban erre nem alkalmas, nincs olyan helyiség, amely alkalmas lenne ilyen programok lebonyolítására. A beruházás ezt a hiányosságot is pótolja, és nem mellesleg a kastély jövedelmezőségét is erősíti.

Béres István főépítész arról számolt be, hogy a fogadótérben az ablakbélletek már a helyükön vannak. A város tudatosan törekedett rá, hogy elsősorban helyi, Gyula környéki, illetve magyar cégek legyen részesei a kivitelezésnek. Az említett ablakbélleteket is gyulai cég gyártja, a parkettát pedig Zalaegerszeg környékéről szerzik be, amelyek francia halszálka vonalban fogják ékesíteni a báltermet, megidézve a korabeli időszakok hangulatát.