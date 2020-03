Látványos fázisához ért a piactér fejlesztése Sarkadkeresztúron

Látványos fázisához ért a helyi piactér építése Sarkadkeresztúron, a Gárdonyi Géza utcában, a sportcsarnok közelében – mondta Bakucz Péter polgármester.

A polgármester hozzátette, a kivitelező tájékoztatása szerint a munkálatok 70 százalékával végeztek eddig, hamarosan cserepek kerülnek az épületre, emellett könnyűszerkezetes falak építése, térburkolás és a vizesblokkok kialakítása van még hátra. A beruházás a mostani tervek szerint április 30-ig ér véget, a fejlesztésre 64,5 millió forint támogatást nyert el az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében.

Bakucz Péter emlékeztetett, ahogy eddig, most is a sportcsarnok közelében lévő és a leendő piactér előtti parkolókban találkozhatnak az árusok, illetve a vevők, ezért is fontos a beruházás. A fejlesztés során egy 200 négyzetméteres fedett piacteret alakítanak ki. Az asztaltok az utcafronton lesznek, a kiszolgálóhelyiségek – mint az illemhely, az iroda és a piacfelügyelet – a hátsó részben kapnak helyet. Kiemelte, a létesítmény mindenben megfelel majd a követelményeknek.