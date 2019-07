Látványos capoeira bemutatókkal is készülnek a csabai sporteseményen

Idén először tartják Békés megyében az Országos Capoeira Workshopot és Övcserét. A sporteseményre Budapestről, Debrecenből, Nyírségről érkeztek vizsgázók, illetve két brazil mester, Mestre Vt és Formada Pimenta is elfogadta a meghívást. A háromnapos rendezvényen az edzések és az úgynevezett rodák, azaz látványos capoeira-bemutatók váltják egymást.

Magyarországon a kétezres évek elején indult útjára a capoeira, amely azóta egyre több hazai városban vált a fiatalok kedvelt mozgásformájává. Szabó Dániel, a helyi Brazil Hagyományőrző Egyesület vezetője elmondta, a capoeira jóval több, mint harcművészet.

Egyfajta brazil kulturális hagyományőrzés, amely nem a rivalizálásról, hanem egymás megismeréséről, a zenéről és a játékról szól.

– Az egyesület tagjai hat különböző hangszeren játszanak, több száz portugál dalt énekelnek, emellett a szamba lépéseit is jól ismerik – emelte ki a az egyesület vezetője. Hozzátette, a békéscsabai csoport célja, hogy sikerüljön felállítaniuk a gyerekeket a számítógép mellől. A táboraikon is igyekeznek abba az irányba terelni a fiatalokat, hogy tudatosan használják telefonjaikat.

– Legyen kontroll az életed felett, ne csak azt érezd, hogy úszol az árral. A capoeira megtanít arra, hogy te irányítod az életed – árulta el Szabó Dániel.

A hétvégi eseményen az ország több pontjáról érkeztek versenyzők, akik a közös edzések mellett, a rodákon is bemutathatják tudásukat.

– A roda (kör) egyfajta játék, bemutató, ahol nem ellenfelei vagyunk egymásnak, hanem sokkal inkább beszélgetünk a másikkal. Ha már régóta capoeirázol, akkor a kérdéseid és a válaszaid hosszabbak lesznek, ha viszont még csak az elején vagy, a válaszaid is rövidebbek. Ez olyan, mintha nyelvet tanulnál, először csak annyit kérdezel, hogy „hogy vagy” és a válaszod is csak egyszavas lesz, de később már folyamatosan tudsz beszélni a másikkal. A capoeira erről szól, ez is egy nyelv, amit meg kell tanulni. Aki pedig elsajátítja, az bármit ki tud fejezni vele. Éppen ezért számomra a roda megmutatja, hogyan állunk az élethez – osztotta meg velünk az egyesület alapítója.

A program fontos része lesz a vasárnapi övcsere, ahol egyfajta vizsgán bizonyíthatják a versenyzők, hogy tovább léphetnek-e a következő szintre. A békéscsabai Pikó Gábor 12 éves korában egy iskolai bemutatón találkozott ezzel a sporttal, mára pedig már a csoport legjobbjának számít, és az első szintű tanári övért fog most vizsgázni. Mint mondja, az öveken a brazil zászló színei köszönnek vissza, ezért náluk a többi küzdősporttal ellentétben nem a fehér, hanem a brazil zászló külső színe, a zöld az első. Ezután a versenyző öve fokozatosan besárgul, bekékül, végül pedig kifehéredik.