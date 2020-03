Látogatási tilalom van érvényben több megyei intézményben is

A koronavírus miatt látogatási tilalmat rendelt el az országos tisztifőorvos az összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményben. Vírussal fertőzött személyről, illetve gyanús esetről nem tudnak Békésben. Több megyei településen zajlanak egyeztetések a március 15-i ünnepségek megtartása miatt.

A Békés Megyei Központi Kórház gyulai és békéscsabai tagkórházaiban hétfőtől látogatási tilalom lépett érvénybe a koronavírus miatt, amely az intézmények összes fekvőbeteg-ellátó osztályára vonatkozik. Vírussal fertőzött személyről, illetve gyanús esetről nem tudnak Békésben.

Bátori Zsuzsanna, a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény igazgatója elmondta, a békéscsabai Ady Endre utcai idősek otthonában hétfő reggeltől rendeltek el látogatási tilalmat, ezzel kapcsolatban egyeztettek több szakemberrel is. Mindez azt jelenti, hogy bezárták a kapukat, az intézmény területére csak a mentők és a beteghordók léphetnek be, nekik is fertőtlenítési kötelezettséget írtak elő.

A kistérségi intézmény telephelyeire automata kézfertőtlenítőket és plusz fertőtlenítőket rendeltek, és bár a beszerzés nehézkes, napokon belül megérkezhetnek az eszközök és a szerek.

A nappali ellátást biztosító idősek klubjaiban – a kilenc békéscsabaiban, valamint a csabaszabadiban, a kétsopronyiban és a telekgerendásiban – a közösségi rendezvények, például a nőnap elhalasztása mellett döntöttek.

Hozzátette, házi segítségnyújtást is biztosítanak, és szerinte a legnagyobb biztonságban ezek az ellátottak vannak, hiszen az idősek csak a szakemberekkel találkoznak, amúgy egyedül vannak otthonaikban. Felállítottak emellett egy havária, vészhelyzeti tervet, hogy ha a munkatársaik között tömeges megbetegedések fordulnának elő, akkor kit és miként tudnak helyettesíteni.

A békéscsabai Életfa idősek otthonában hétfőn 12 órától rendelnek el látogatási tilalmat, erről tájékoztatják a bentlakókat és a hozzátartozókat is. Such Tamara igazgató elmondta, nem tilthatják meg, de azt kérik a bentlakóktól, hogy ha nem muszáj, akkor ne hagyják el az intézmény területét. Arra is felhívják a figyelmet, mennyire fontos a higiénés szabályok betartása, a fertőtlenítő használata. A munkatársaiknak szintén tartottak értekezletet.

Életbe lépett a látogatási tilalom Békésen is

A békési székhelyű Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum is a honlapján jelentette be, hogy az intézményben is életbe lépett a látogatási és kijárási tilalom.

Mint a Seeberger Netta igazgató által jegyzett tájékoztatásból kiderül, az Országos Tiszti Főorvos a koronavírus miatt Magyarország valamennyi bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményben látogatási tilalmat rendelt el. Az eddigi a megbetegedések súlyos formái elsősorban az idős, illetve egyéb megbetegedésben szenvedőket érintik.

A fertőzés a zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan elterjedni, és nagyszámú, súlyos, esetleg végzetes kimenetelű megbetegedést okozni.

Az intézkedés meghozatalára a fokozott védelemre szoruló csoportba tartozók életének és egészségének védelme, fertőződésük megelőzése érdekében volt szükség.

„Látogatási tilalom nem érinti a különösen méltányolandó eseteket, például a végstádiumban lévő betegektől való elbúcsúzást. Intézményünk ilyenkor biztosítja a megfelelő védőöltözetet a látogatóknak.” – fogalmaztak a közleményben.

Gyulán megtartanák az ünnepséget

A március 15-i ünnepségek kapcsán is sok még a kérdés. Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy egyelőre még nem született végleges döntés a helyi ünnepségek megtartásától, de nem szeretnék elhalasztani az eseményt.

– Természetesen az élet felülírhatja a jelenlegi elképzelésünket, de bízunk abban, hogy megtarthatjuk a megemlékezést – tette hozzá dr. Görgényi Ernő.

A történelmi fürdővárosban 10 órakor koszorúzást tartanak a Kossuth téren. 11 órától pedig a Petőfi téren kezdődik a városi megemlékezés. Beszédet mond dr. Takács Árpád, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott. Közreműködik Sasvári Sándor, Jászai Mari-díjas és EmeRTon-díjas magyar színművész, énekes, az Erkel Ferenc Vegyeskar, valamint a Békéscsabai Jókai Színház művészei.

Délután négy órától ünnepi képviselő-testületi ülést rendeznek a polgármesteri hivatal dísztermében, ahol a városi kitüntetések is gazdára találnak. Emlékkoncertet ad az Erkel Ferenc Társaság.

Mezőberényben egyeztetnek

Egyelőre a fontos Petőfi-emlékhelynek számító Mezőberényben is várakozó állásponton vannak. Siklósi István polgármester elmondta, képviselő-testületi szinten tartanak az egyeztetések, illetve zajlik az információgyűjtés. Végleges döntés később várható, a polgármester személy szerint a jelenlegi helyzet ismeretében az ünnepségek megtartását támogatja.

A városban 9.45-kor indul a Petőfi emléktúra a Körös-partra. 9 órától ünnepi istentisztelet lesz a művelődési központban. 9.20-kor ünnepi műsor, beszédet mond Debreczeni Gábor önkormányzati képviselő, majd városi elismerések átadása. 11 órakor koszorúzás a Petőfi szobornál, 12 órakor a Körös-parti emlékműnél.

