Lánya vette át apjától a stafétát

Kül- és belföldön egyaránt egyre népszerűbbek a mezőberényi székhelyű családi vállalkozásban készülő Valoryz termékei. A Valentinyi Károly és lánya, Valentinyi Fruzsina által működtetett cég fontos beszállítója Európa egyik legnagyobb bébiételgyártójának is.

Ezt ne hagyja ki! Gyűlöletkampánnyal készül a jövő évi választásra a magyar baloldal

A rizstermesztéssel Valentinyi Károly került kapcsolatba, aki a Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI) kötelékében vízépítő mérnökként nem csak halastavak, hanem rizstelepek műszaki kérdéseivel, építésével, rekonstrukciójával is foglalkozott. A mezőberényi szakember 2002-ben egy félig-meddig véletlen folytán indította el rizstermesztéssel kapcsolatos vállalkozását.

Akkor egy ismerősük kereste meg, miután legnagyobb felvásárló partnere felmondta a vele kötött szerződést. A termelő felvetette, hogy nem keresnének-e valamilyen megoldást a 70 tonna biorizs értékesítésére. Valentinyi Károly segített, és megtalálták azt a kereskedelmi partnerüket, akivel azóta is kapcsolatban állnak. A jó minőségű termék ugyanis komoly elismerést váltott ki, és további megrendeléseket eredményezett.

A Valoryzt is magában foglaló Vereckei Kft. mezőberényi, de miután a bérfeldolgozással minőségi problémák adódtak, ezért később létrehoztak egy üzemet a rizsfeldolgozáshoz és annak helyszínéül Szarvast választották, mely település ezen a téren komoly tradícióval és hagyománnyal rendelkezik, de a termékfejlesztések, illetve egy új termékük gyártása Mezőberényben zajlik.

Valentinyi Károly elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy családjukban a következő generáció átvette a stafétát: – Mostanában ez nem igazán jellemző, de Fruzsina ezt minden további nélkül megtette olyan módon, hogy a kőkemény fizikai munkába is a mai napig beszáll. Megtanulta a hántolást, de a rizsföldeken az idegenelésben is részt vesz. A szakember kiemelte Árvai Zsuzsanna rizsnemesítő, Molnár Orsolya agrármérnök rizsnemesítő, Hruska Mihály molnár és Józsa László értékesítő szakember segítségét az elindulásban és veje, a neves séf, Várvizi Péter szerepét a termékfejlesztésben.

Valentinyi Fruzsina agrár- és élelmiszermérnök, a cég ügyvezetője elmondta, viszonylag kisebb saját rizsföldekkel rendelkeznek, éppen ezért több termelővel állnak szerződésben a megyében, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mezőtúron. A vetés az időjárástól függően április–májusban történik, majd az aratást szeptember–októberben végzik el.

A feldolgozott évi kb. 2100 tonna rizs mintegy 90 százalékát külföldön, Németországban, Ausztriában, Horvátországban, Litvániában, illetve Szlovákiában értékesítik. Egyben, Európa egyik legnagyobb bébiételgyártója számára is ők biztosítják a szükséges bio rizs 20 százalékát. A nyugati partnerek rendkívül szigorú laboratóriumi vizsgálatoknak vetik alá a rizst, és legminimálisabb minőségi eltérést sem fogadnak el. Éppen ezért is fontos, hogy az említett többlépcsős feldolgozás tökéletesen működjön. Érdekesség, hogy egy náluk járt japán szakéfőző mester is elismerően szólt a termékeikről, kiemelve, hogy a távol-keleti országban is a legjobb éttermekben lenne a helye.

A magyar fajta M-488-as rizst biotermelésben és konvencionálisan is termesztik, jól ellenáll a betegségeknek, szép szemmel bír, alacsony a nehézfémtartalma és elkészítési lehetőségei is változatosak. A cég ezért is adott ki éppen a közelmúltban egy online receptes füzetet, amelyben számos étel elkészítési módja szerepel a rizottótól a tejberizsig. Kérdésünkre Valentinyi Fruzsina elárulta, belföldön elsősorban kiskereskedelmi forgalomban kaphatók a termékeik, például Budapesten, Veszp­rémben, a Balatonon, Miskolcon és Szarvason.